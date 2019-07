Activista beniano a Evo: debe cuidar y no destruir la biodiversidad, a nombre de «desarrollo»

Activista Fernando Vargas:

“Presidente debe cuidar y no destruir la biodiversidad”

FERNANDO VARGAS, ACTIVISTA.

El presidente Evo Morales tiene la responsabilidad de cuidar y no destruir la biodiversidad del medioambiente a nombre del desarrollo de las regiones, expresó ayer el activista por la protección del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), Fernando Vargas, luego de la inauguración de la carretera Trinidad y San Ignacio de Moxos.

“Él tiene una responsabilidad no solamente con la población boliviana sino también con todos los recursos naturales, el medioambiente y la biodiversidad, claro que tiene que hacer programas y proyectos para el desarrollo pero eso no debe significar que a título de desarrollo, destruya el patrimonio de todos. Es decir, las áreas protegidas y territorio indígenas”, manifestó Vargas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El contexto de las declaraciones del exdirigente se circunscribe a las afirmaciones y conminatorias que hizo el presidente Evo Morales, al pedir que se “identifique a los enemigos del desarrollo del Beni”, en el acto de inauguración de la carretera Trinidad – San Ignacio de Moxos.

“Ustedes hermanos y hermanas saben exactamente, identifiquen a esos enemigos del Beni, no han sido enemigos del Gobierno porque no es al Evo o al Gobierno que perjudican sino al departamento del Beni (…), ustedes saben muy bien cómo algunos grupos en Beni nos perjudicaron, ese camino ya hubiera estado terminado, porque estaba con contrato y con plata, pero lamentablemente, con tantas mentiras nos hicieron que dejemos de construir el camino”, afirmó Morales.

Ante estas afirmaciones, el exdirigente Fernando Vargas dijo que a quienes hay que castigar es a quienes violan las Constitución, atropellan la soberanía del pueblo que son el Presidente junto a su Gabinete, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la Asamblea Legislativa. “Yo me considero uno de los protectores y defensores de los derechos de los pueblos de los indígenas y los bolivianos, no me considero un opositor a la construcción de una carretera, porque nosotros jamás nos hemos opuesto a eso, a lo que si nos opusimos es a que se destruya a título de desarrollo un territorio indígena, un patrimonio de los bolivianos que es el Parque Isiboro Secure”, señaló.

El Diario / La Paz