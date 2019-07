Audio revela amenazas por droga en el caso Silvia

A medida que avanzan las investigaciones sobre la muerte de la joven cruceña Silvia Machado, que apareció en un basural en Oruro el 9 de julio, aparecen más elementos que apuntan a que fue víctima de una red de traficantes de droga y de trata de personas, señaló el comandante departamental, José Pizarro. Por su parte, Iván Luizaga, director de la Felcv de Oruro, informó de que Silvia Machado fue captada para transportar droga a Chile por su amiga Jéssica Chubé y esta, a su vez, respondía a Rocío Huanca.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ambas están aprehendidas. Además, en la organización se ha identificado a una mujer de nombre Vania Bueno Paredes y a Freddy Zambrana y Daniel Fernández. Asimismo, se conoció un audio en el que Freddy Zambrana hace una amenaza dirigida a Vania: “Te voy a dar a vos hasta mañana para que aparezcan tus trabajadoras y te entreguen esas cosas por que esos ‘dulces’, esa mercadería después ya no sirve más, y si se arruina me pagas vos o me pagas con tus chicas”, dice en una parte de la grabación y añade que en caso de no tener noticias en 24 horas, luego la iba a encontrar y ‘hacer cantar’. La autoridad agregó que otra hipótesis es un lío sentimental.

Se sabe además que las dos muchachas aprehendidas y la víctima estuvieron en un alojamiento en Cochabamba con Daniel. La Felcc solicitará una necropsia al cuerpo de la víctima para verificar si transportaba droga en el estómago. /EC

EL DEBER