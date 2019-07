Ayo deja en el limbo vocería de CC, luego de una entrevista

Luego de la polémica que causaron sus declaraciones en la entrevista publicada el último domingo por Página Siete, sobre la recaudación de fondos para la campaña de Comunidad Ciudadana (CC), Diego Ayo, su vocero, anunció que hoy tomará una decisión sobre si continúa o no en el cargo que ocupa desde hace apenas una semana, con lo que queda en el limbo la vocería del candidato Carlos Mesa.

“Mañana (hoy) voy a confirmar. No quiero perjudicar al proyecto (político)”, fue la escueta respueta que dio Diego Ayo a este medio, luego de que circulara por redes sociales la versión de que “ya no va más” en la vocería.

“Lo último, Diego Ayo no va más. @diegoayosaucedo ya no es más vocero de la candidatura de @carlosdmesag”, publicó en su cuenta de Twitter el director de la revista Poder y Placer y No Mentirás, José Pomacusi.

Previamente, Ayo fue objeto de críticas de diferentes tiendas políticas, sobre la cifra que lanzó respecto a la campaña de CC. En la entrevista, Ayo afirmó que los recursos para la campaña de CC no llegan ni a los 10 millones de dólares. “Junto con las candidaturas, el 27 de julio vamos a lanzar el programa, dentro de una asimetría electoral que igual hay que decirla. Solamente Manuel Canelas maneja más de 150 millones de dólares y nosotros no llegamos ni a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil”, fue parte de la declaración de Ayo en la entrevista con Página Siente.

“¿De qué aportes está hablando?”, le preguntaron las periodistas. Y respondió: “ciudadanos, ferias, quermeses, personas particulares que han dado plata y que vienen dando. No hemos recaudado ni siquiera el 20% de lo que se pensaba recaudar”, respondió. Esta afirmación fue tomada por el MAS y Bolivia Dice No para cuestionar a CC.

El primero en cuestionar esas declaraciones fue el diputado Rafael Quispe. “Carlos Mesa debía explicar de dónde vienen los recursos, porque es un insulto decir que por las donaciones y por quermeses se puede obtener 10 millones de dólares”.

El vicepresidente Álvaro García Linera hizo críticas con duros adjetivos contra Mesa.

“Hoy el vicepresidente Álvaro García miente una vez más. Se permite (…) acusarnos de tres cosas, que tenemos un presupuesto de 10 millones de dólares, de que esa plata viene del narcotráfico y de los Estados Unidos. Miente, miente y miente”, respondió Mesa, en un video que publicó en redes sociales.

Resaltó que la cifra mencionada por Ayo no es el presupuesto de la organización política para realizar campaña electoral.

