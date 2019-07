Bolivia es el mejor sembrado en ráquetbol de los Juegos Lima 2019

El equipo masculino de ráquetbol de Bolivia será por primera vez cabeza de serie o el mejor sembrado en unos Juegos Panamericanos.

Conrrado Moscoso, Roland y Carlos Keller llegan a Lima como la esperanza de Bolivia para llegar al podio en los Juegos Panamericanos, pero además ahora son los favoritos para ganar la medalla de oro en Lima 2019.

Este equipo conquistó las únicas preseas para Bolivia en los pasados Juegos Panamericanos Toronto 2015. Plata en dobles con Conrrado y Roland; además, Conrrado sacó bronce en singles.

Ahora, el objetivo del equipo es lograr las tres medallas doradas tal como lo hicieron en los pasados XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

“Ansioso de poder jugar, estoy con la meta grande de cumplir el sueño de lograr las tres medallas de oro. La verdad estamos luchando por eso, siempre que sea la voluntad de Dios”, dijo Conrrado, el favorito en la especialidad de singles.

“Vamos a pelear no sólo en singles, sino también en dobles y equipos, mejorar lo que hicimos en los últimos Juegos Panamericanos”, ratificó el abanderado de Bolivia. Indicó que así como conocen a los rivales, ellos los conocen, por lo tanto, la ventaja que deberán aprovechar “es que estamos unos días más acá (entrenando en el escenario)”.

El equipo boliviano de ráquetbol se completó el lunes y ayer tuvo su segundo entrenamiento en las canchas de del Complejo Deportivo del Callao.

“Las canchas se parecen mucho a las donde yo entreno, las líneas, el color del piso y el bote es muy similar, de repente aquí es un poco más lento, pero casi nada”, comentó Roland Keller, compañero de Conrrado en dobles.

“Con Conrrado empezamos a competir juntos hace cuatro años, precisamente para los Juegos Panamericanos de Toronto. Nos fue bastante bien porque sacamos plata, ahora queremos conseguir la gran hazaña de quedarnos con la de oro”, dijo Roland, quien aseguró que está muy bien física y técnicamente. “Cero lesiones, estoy listo. Técnicamente igual, estamos afinando un poquito nada más”.

Por su lado, Carlos Keller, hermano menor de Roland, llega a Lima 2019 para mejorar su performance individual de Toronto 2015, donde se quedó en los cuartos de final.

Con Carlos, además de Kadim Carrasco (reemplazo), Bolivia también buscará el oro en la competencia por equipos.

Entre tanto, en damas el Equipo Bolivia está representado por Valeria Centellas, Jenny Daza y Angélica Barrios.

Las chicas no llegan como las favoritas, pero aseguran que están bien preparadas para dar pelea y luchar por llegar al podio.

“Nosotras demostramos en los Juegos Suramericanos, obviamente ahora venimos más preparadas. Agradecer a los Tunkas, porque todo este tiempo nos estuvo apoyando, ya venimos con mucho más nivel”, comentó Jenny Daza.

La raquetbolista señaló que durante el entrenamiento están poniendo énfasis a los tiros altos, porque “la cancha tiene un papel en medio, eso en los tiros altos, no se ve muy bien la pelota, estamos tratando de practicar esos tiros para que no tengamos ningún inconveniente”.

“Me encuentro bastante preparada, espero hacer mi mejor papel en Lima y poder llevar una medalla para Bolivia”, dijo por su parte la cochabambina Valeria Centellas.

Mañana será el sorteo. El 1 de agosto se conocerá en qué llave quedará Bolivia en el ráquetbol tanto en damas como en varones.

APUNTES

Conrrado tuvo control sorpresa

Los controles antidoping sorpresa son normales en cualquier competencia de primer nivel. En esta oportunidad le tocó a Conrrado Moscoso, a quien lo despertaron a las 6:30 para tomarle la muestra.

“Estamos acostumbrados, me conocen muy bien, saben de la trayectoria que tengo”, dijo Moscoso, quien incluso está resfriado y sabe que no puede medicarse.

“Me cayó un poquito mal el clima, estoy resfriado, ya voy mejorando, espero poder recuperarme al 100% hasta el día de la competencia”, dijo.

La sirena boliviana ya está en Lima

La sirena boliviana Karen Tórrez llegó ayer a Lima, donde competirá a partir del 6 de agosto en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Tórrez, que cumplió años este lunes, viajó de manera directa desde Gwangju,Corea del Sur, donde compitió en el Campeonato Mundial de Natación.

La sirena busca en Lima 2019 la marca para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Junto con Tórrez, competirán Gabriel Castillo, Santiago Cavanagh y José Quintanilla. Entre hoy y mañana ya podrá entrenar en la piscina de la Videna.

ESCENARIO MUY PEQUEÑO PARA EL RÁQUETBOL

Si bien las canchas de ráquetbol del Complejo Deportivo del Callao son de primer nivel, el escenario deportivo como tal es muy pequeño.

El recinto tiene seis canchas, todas construidas una a la lado de la otra con graderías al frente.

Las graderías son para 400 espectadores. Cabe señalar que todas las butacas habilitadas para el público están vendidas.

“El escenario es muy pequeño. Ni nosotras como parte del equipo tenemos derecho a entrar, porque todos los asientos están vendidos. Así que no podremos venir a apoyar a nuestros compañeros”, dijo Valeria Centellas.

Es un escenario tan pequeño, que incluso el acceso a la prensa que cubrirá el campeonato será restringido, porque el espacio definido para esta labor es muy reducido.

El campeonato iniciará este viernes 2 de agosto y ahí se verá en su total dimensión si el escenario quedó muy pequeño.

BORIS ARIAS CAE ANTE EL PERUANO JUAN VARILLAS

El tenista boliviano Boris Arias, que había logrado ingresar de manera directa a la segunda ronda del torneo de tenis en los Juegos Panamericanos Lima 2019, cayó en su debut ante el peruano Juan Pablo Varillas.

Arias no logró desarrollar su juego y terminó cayendo con un doble 6-1, en poco menos de una hora (58 minutos).

Arias sostuvo que la derrota estuvo casi dentro lo esperado, porque su rival llegaba con alto nivel y él no hace mucho que está jugando singles, porque su fuerte es dobles.

“Se me dio la oportunidad de jugar singles, traté de hacer lo que pude, pero no se me dio, felicidades a Juan Pablo que está jugando en un muy buen nivel”, aseguró Arias, tras el compromiso.

Hoy volverá a jugar, pero esta vez en dobles junto a Federico Zeballos.

Su primer partido será ante los mexicanos Juan Alejandro Hernández y Alan Rubio, en la ronda de 16. El cotejo no será antes de las 18:00 HB, en la cancha 1 del Club Lawn Tennis.

Por la mañana Federico Zeballos buscará el pase a la tercera ronda cuando se enfrente al estadounidense Michael Redlicki, a las 12:00 HB.

Otros deportes

Henry Avilés y Cesar Menacho quedaron eliminados en la fosa varones, tras la segunda etapa de clasificación.