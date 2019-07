Bomberos dio el último adiós a Tacha con el ruido de las sirenas

Después de ser homenajeada y jubilarse en el servicio de los Bomberos Voluntarios de Santa Bárbara, Tacha, la perrita que dedicó ocho años de vida a las labores de rescate, murió la madrugada del martes tras padecer dolencias en las articulaciones y un tumor. Personal de Bomberos le dio el último adiós con el ruido de las sirenas.

La pastor alemán, de casi 14 años, participó en la búsqueda de víctimas fatales en el derrumbe del edificio Málaga, Santa Cruz (2011); deslizamientos en Morochata, Cochabamba (2014); Caranavi (2019) y San Jorge Kantutani (2019), en La Paz.

El personal de Bomberos despidió a Tacha con emotivas palabras y con el ruido de las sirenas, así como se acostumbra despedir a un miembro de esta unidad.

Emilio Alanoca, dueño de Tacha y bombero voluntario, se despidió de su mascota mediante su cuenta de Facebook. Ahí, reseñó que en el tiempo que permanecieron juntos, Tacha siempre lo llenó de orgullo.

“Después de 15 años de compartir un camino juntos, hoy nos toca despedirnos. Tacha fue unos de los grandes regalos que Dios me dio cuando fuimos a nuestros primeros rescates, yo sé que muchos dudaban, pero al verla trabajar y emocionarse tanto como nosotros por entrar a la zona de desastre (…) todo la consideraron una compañera admirada, querida, siempre me llenó de orgullo estar a su lado; a veces yo solo era el guía o el rescatista de la tacha (…)”, relata Alanoca en una parte del texto dedicado a la can.