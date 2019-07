Caos, botellazos y sangre: el cara a cara entre Alfredo Adame y Carlos Trejo terminó en zafarrancho

«Yo voy a llegar respetuosamente y me siento, si el tipo rompe la regla ya valió, el que rompió la regla fue el señor. Como quiera quiero y como pueda puedo. Si el señor va a respetar las reglas allá arriba, me voy a mantener respetuoso. Si el señor no respeta las reglas va a valer gorro, porque no me voy a bajar de ahí hasta terminarlo«, sentenció.