Cárteles narco, una sicaria y cómplices prófugos: los hilos sueltos en el caso de los dos israelíes asesinados en la Plaza Artz Pedregal

«Estamos hablando de una mujer que sobresale en su ocupación en ese aspecto, no se me ocurre otra razón por la cuál contrates una mujer como sicario y esto es muy interesante porque los tiros fueron muy certeros y no lastimó a nadie más. Vacía el arma y huye, no va corriendo para no llamar la atención. Va caminando rápidamente en contraflujo vehicular que sabes que así es más difícil que te atrapen, es decir, esta mujer sabía perfectamente cómo actuar y ese es el tema, ¿quién es ella?», dijo a Infobae México Alexei Chevez Silveti, consultor en seguridad.