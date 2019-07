César Salinas Presidente de la FBF ataca a Rafael Paz de Guabirá.

Salinas, dijo que Rafael Paz, es «más grande come kolla» y que hasta ahora, no admite que uno del occidente sea el presidente de la FBF. Además dijo que en 18 años de trayectoria de Paz en el fútbol no aprendió nada.



Fuente: Periodismo Somos Todos [fbo]

