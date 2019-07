Cómo instalan Fortnite en un dispositivo no compatible

Para nadie es un secreto que desde el lanzamiento de Fortnite, el mundo de los juegos y el género Battle Royale ha girado en torno al título desarrollado por Epic Games, y ni hablar de su versión para móviles. En esta, a diferencia de las demás plataformas, el número de dispositivos compatibles es más reducido.

Hace unos meses presentamos la lista oficial con los smartphones compatibles para jugar a Fortnite. No obstante, el listado puede aumentar si tu teléfono cuenta con los siguientes requisitos y tomas en cuenta las indicaciones.

Lo primero: requisitos para descargar Fortnite en un móvil Android

Para comenzar, te recalcamos los diversos requisitos primordiales que debes disponer en tu smartphone para poder instalar el juego sin problemas:

– Dispositivo móvil con al menos 3 GB de memoria RAM.

– GPU compatible con Open GL 3 o superior (puedes buscar el modelo de tu móvil en Google).

– Dispositivo con arquitectura ARM64.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram, Whatsapp o Facebook

Los móviles que tienen esas características consiguen instalar la aplicación, pero no por canales tradicionales. Lo que hacen es descargar un archivo APK no oficial del juego, por lo que no lleva el sello de Epic Games. Este archivo se ofrece desde hace tiempo desde el foro de xda-developers.com, aunque ellos mismos avisan: no se hacen responsables de que nuestra cuenta sea eliminada por uso de su app no oficial.

Para instalar el apk, algo que no recomendamos, hay que desinstalar cualquier aplicación que tenga que ver con Fortnite a través de Epic Games, ya sea el instalador oficial o el propio juego.

Algunos usuarios que se aventuraron a hacerlo indican que durante la instalación se han visto casos de errores o cierres forzosos debido a incompatibilidades, por lo que tampoco se garantiza el éxito.

Y así es como algunos móviles no compatibles consiguen ejecutar el juego, arriesgándose a que su cuenta sea bloqueada con aplicaciones que, por otro lado, pueden estar haciendo algo más que ejecutar el juego.

Fuente: https://wwwhatsnew.com