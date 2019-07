Cómo minar criptomonedas sin tener ordenador

Minar criptomonedas es una tarea cada vez más realizada en todo el mundo, aunque los gigantes de China ya se han encargado de monopolizar este sector con enormes infraestructuras, aprovechando que tanto su hardware como su energía tienen un precio menor que en otros países.

Hay que recordar que minar bitcoins es una especie de lotería, podemos pasarnos años gastando energía con nuestro ordenador realizando cálculos matemáticos las 24 horas del día y no conseguir un bloque nunca. Para entender esto mejor hay que tener en cuenta un punto fundamental del mundo blockchain:

– Cada bloque publicado contiene información sobre las transacciones y sobre los bloques anteriores, pero también incluye un número necesario para que el bloque tenga un hash con unas características específicas. Ese número es el que millones de personas prueban cada día de forma aleatoria, si dan con el número correcto, se publica el bloque y se gana el premio (dinero).

El caso es que hay mucha gente que quiere participar de ese proceso, que quiere minar con la esperanza de acertar el número de los bloques que se publican cada 10 minutos, quieren jugar a la lotería que se realiza cada 10 minutos y que ofrece miles de dólares de premio.

Para hacerlo basta con tener un ordenador decente, pero hay otras formas que crecen en popularidad, como alquilar recursos de otras personas: pagas por usar su ordenador para tener la esperanza de minar algo decente.

Entre ellas está NiceHash, que ofrece tanto la posibilidad de alquilar nuestro equipo como la de alquilar el equipo de otro. Podemos usarlo para minar Bitcoin, Zcash, Ethereum y otras monedas, por lo que no solo se limita al famoso Bitcoin. Hace unos años unos hackers invadieron la plataforma y robaron 60 millones de dólares, por lo que no es una solución libre de polémica.

Otras opciones que se han ido viendo durante los últimos años están relacionadas con contratar servidores en la nube para que hagan ese trabajo, pero la mayoría de los servicios web no están preparados para minería en la nube. El proveedor tendría que pagar las facturas de electricidad y el hardware. Para los cálculos de minería en la nube no se puede hacer un cálculo relacionado con la factura de la luz, se debe calcular un costo equivalente por kilovatio-hora para ingresar en alguna calculadora de minería, dividiendo (no multiplicando) el costo de funcionamiento mensual por el factor de conversión usado generalmente. En general los servicios de minería en la nube serán rentables durante algunos meses, pero, a medida que aumenta el nivel de dificultad del bitcoin, se comenzará a perder inevitablemente.

El riesgo de fraude y mala gestión es demasiado común en el espacio de minería en la nube, por lo que nunca aconsejamos esa opción.

Fuente: https://wwwhatsnew.com