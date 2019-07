Declaran rebeldes a exdirectora de Enabol y a siete extranjeros por el caso barcazas

El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró en rebeldía a Carmen Rosa Gamez Pereira, exdirectora jurídica de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), y a otros siete ciudadanos extranjeros implicados en la compra fraudulenta de 16 barcazas y dos empujadores en la gestión 2010, lo que provocó un daño económico al Estado de al menos $us 30 millones de dólares.

«No obstante de haber sido legalmente notificados no se han hecho presentes ocho de los acusados por lo que se establece que la señora Carmen Rosa Gamez Pereira, Lee Young Sik, Parksong Gi, Lee Jong Soo, Jung Chun Sub, Lee Sang Kuyk, Lee Jae Ho y Kwak Chong Ho, no se han hecho presentes de manera voluntaria a la presente audiencia, tampoco han presentado justificativo de su insistencia (…) El Tribunal declara rebelde a los ciudadanos», manifestó en audiencia el presidente del Tribunal Segundo.

Gamez está en la lista de los principales acusados por este caso, junto al contraalmirante Freddy Ballesteros (exgerente de Enabol), Evalth Mauricio Velasco, Fidel Gamboa y Carlos Jang Hur. De ellos solo Ballesteros y Hur están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro, el resto fue liberado con medidas sustitutivas.

Todos ellos, más los extranjeros y otros implicados son más de 20 acusados formalmente por el Ministerio Público por el caso barcazas chinas, y el juicio, aunque no inició formalmente, ya emitió la primera determinación que es la declaratoria de rebeldía de las ocho personas.

El Tribunal ordenó que se notifique a los ocho mencionados vía edicto, y una vez concretado eso se procederá al trámite del arraigo, la anotación preventiva de sus bienes, el mandamiento de aprehensión, entre otras medidas de seguridad.

Ramiro Cabrera, abogado de dos implicados, dijo que el Tribunal dispuso la rebeldía y luego suspendió la audiencia para el 31 de julio, día en que se aguarda el inicio formal del juicio con la lectura de la acusación fiscal.

Respecto a la exdirectora jurídica de Enabol, Cabrera dijo que ella «estaba con medidas sustitutivas, sin embargo, ha abandonado el lugar donde guardaba detención domiciliaria, eso seguramente lo explicará su abogado defensor».

En 2009 Enabol suscribió un acuerdo con la empresa General Marine Business (GMB) para la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores, mismos que debían ser entregados a fines de 2010. La empresa estatal pagó 30 millones de dólares por la compra y transporte de las naves, pese a que las normas impiden que se cancele todo al inicio. Pese a ello, estas naves nunca llegaron al país.