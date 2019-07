Descontento en el MAS en Santa Cruz y La Paz por candidaturas

En filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz y La Paz surgió descontento sobre nombres de las listas de candidaturas para el Legislativo. El próximo viernes se cumple el plazo para la presentación de las nóminas de postulantes ante el Tribunal Supremo Electoral.

“Para mañana (hoy) hemos convocado a un ampliado de la única de campesinos. Es ahí donde se va a tomar decisiones porque dos personas (Carlos Romero y Hugo Siles) han decidido por todos los candidatos y hay una molestia profunda y hay un malestar”, afirmó el masista Rolando Cuéllar.

Según el oficialista, dentro del MAS –en el departamento cruceño– hay “indignación”, dado que “pese a que todos los candidatos han sido elegidos internamente, no se ha respetado lo orgánico”.

Cuéllar afirmó que las organizaciones sociales y los dirigentes defenderán, contra todo, la candidatura de Morales, pero no permitirán arbitrariedades en la selección de postulaciones.

“Vamos a defender a muerte el binomio Evo-Álvaro, pero lo que no vamos a permitir es el dedazo como están haciendo el señor Romero y el señor Hugo Siles, al estilo de la típica derecha. Nosotros nos vamos a hacer respetar”, manifestó.

En ese marco, Cuéllar aseguró que el MAS de Santa Cruz “no tiene una lista oficial porque la hemos impugnado, mañana (hoy) vamos a hacer respetar la lista orgánica”.

Página Siete llamó a Siles, exministro de Autonomías, para tener su versión sobre el tema. Sin embargo, se abstuvo de comentar al respecto. Hasta el cierre de esta nota, este medio también intentó comunicarse con el ministro Romero, pero no se tuvo éxito.

En el caso de La Paz, fuentes cercanas al masismo también hablan de descontento en torno a nombres de la lista. Ayer, por ejemplo, se conoció de la convocatoria de un ampliado extraordinario “por la unidad de la circunscripción, defensa de la democracia y la profundización del proceso de cambio”.

Concepción Ortiz, exvicepresidenta del MAS y diputada oficialista por La Paz, reconoció que hay pugnas dentro del masismo por nombres de la lista, aunque minimizó su incidencia.

“Se han preseleccionado los candidatos de diferentes circunscripciones, de diferentes organizaciones. Dentro de eso, algunos no quieren respetar el muyu (termino relacionado con la rotación en el ejercicio del cargo). De igual forma, quienes, digamos, tienen bastante apoyo quieren imponerse… Esas pequeñas dificultades tenemos, no podemos decir que no”, explicó la legisladora.

Ortiz detalló que “siempre va a haber esa pugna interna, como en cualquier partido”. “Está el caso que pasa lo mismo en la oposición, la prueba es la renuncia del candidato a vicepresidente de Bolivia Dice No. Es un partido pequeño, pero ya hay descontento dentro de su misma línea. Hay, pues, esa pugna dentro de nosotros, vamos a ir mejorando. No se podrá contentar a todos, hay algunos descontentos no es que no, pero no es insuperable”, afirmó la legisladora.

En el caso de Cochabamba, un exdirigente y un actual directivo negaron que haya problemas de ese tipo en Cochabamba. Rimer Agreda, dirigente del MAS en ese departamento, cuando se le consultó al respecto, manifestó: “No, siempre hay temas que discutir de manera interna. Entonces, estamos en eso. Vamos a definir seguramente en los próximos días, de acuerdo al calendario electoral”.

Página Siete / La Paz