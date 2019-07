¡Despelote! el fútbol boliviano fue frenado

Por deudas de los clubes, a último momento se aprobó el inicio del Clausura, con un partido reprogramado y con dos equipos con tres puntos menos. Hubo impugnaciones, denuncias de intento de soborno y los clubes cruceños no jugaron la segunda fecha del torneo Clausura

Juan Carlos Montaño E.

Cada vez más hundido. El fútbol nacional está de cabeza, y una muestra de ello son los problemas que se han dado en el inicio del Clausura. Las deudas de los clubes con los jugadores volvieron a dejar en duda hasta último momento el comienzo del torneo, que ocasionó que se reprograme el primer partido y, además, que dos equipos arranquen con tres puntos menos.

Una vez que se jugó la primera fecha se dieron tres observaciones por supuesta actuación indebida, de las cuales dos terminaron en impugnaciones oficiales. A ello se sumaron las dos denuncias por intento de soborno. Y para terminar de embarrarla, los clubes cruceños decidieron no jugar la segunda fecha hasta que las normas estén claras y así se evite más impugnaciones, aunque Blooming y Oriente justificaron ayer los motivos por los cuales no se presentaron.

Con ese panorama, tras la primera fecha, el Clausura ha tenido el peor inicio posible. Con San José, con tres salarios adeudados, los mismos que Sport Boys, Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) decidió no dar el brazo a torcer exigiendo que estos clubes paguen al menos un mes para dar por confirmada la fecha inicial. Recién hubo acuerdo entre Fabol y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) el 12 de este mes a las 20:00, cuando ya no había tiempo para preparar la logística del viaje del ‘Toro‘ warneño. De esa manera, hubo un acuerdo con Always Ready para postergar el encuentro, que debía jugarse el 13 de julio, para el lunes 15. Este pacto incluía el cambio de localía.

El desorden y la falta de seriedad en la División Profesional comenzó los primeros días de julio cuando por deudas impagas, el Tribunal de Resolución y Disputa falló en contra de Sport Boys y San José. La sanción ordenaba la quita de puntos, es decir que los dos equipos iniciaron el torneo con tres unidades menos.

Con esta determinación estaban obligados a cancelar los montos lo antes posible para evitar la pérdida de otras tres unidades. Pese a ello, el santo aún no arregló con el delantero Jair Reinoso, que espera el desembolso de $us 60.000. Por su parte el ‘Toro’ les pagó a cuatro de los seis jugadores con los que mantenía deudas. Los dos que aún no recibieron monto alguno son Edivaldo Rojas y Damir Miranda, que esperan cobrar $us 29.000 y 19.000, respectivamente.

Impugnaciones

Que el comité ejecutivo de la FBF se haya tomado la potestad de modificar el reglamento nacional de transferencias y habilitación de jugadores, sin hacerlo en un congreso como dice el mismo documento en su artículo 70 fue la causa de que haya tres observaciones y luego aparezcan dos impugnaciones oficiales de Destroyers y Sport Boys, previo pago de $u 5.000 cada uno.

La federación en su defensa explicó que en sus estatutos figura el artículo 34 en el que se afirma que el máximo ente del fútbol nacional debe regirse por lo que manda la Conmebol y la FIFA, y precisamente este último emitió una circular para que las diferentes federaciones permitan que un futbolista pueda jugar en dos equipos diferentes la misma temporada.

Por ello cambiaron el artículo 34 del reglamento de transferencia y habilitación de jugadores en el que solo se permitía que un futbolista juegue en un equipo en la temporada. No todos los clubes estuvieron de acuerdo en que la FBF haga este cambio, sin ir a un congreso. Por ello no fue de extrañarse que Destroyers, Sport Boys y Blooming observen las actuaciones de jugadores que cambiaron de equipo tras la culminación del Apertura.

Amaños de partidos

Cuando ya había pasado el impacto en el fútbol nacional de las denuncias de amaños de partidos en la pasada temporada, de nuevo apareció una acusación. El presidente de Sport Boys, Carlos Romero; el vice, Clíver Rocha, y el DT Víctor Hugo Antelo denunciaron un intento de soborno.

Es más, acusaron al jugador Carlos Alberto Suárez, de Always Ready, de haberse contactado con tres de sus futbolistas para pedirle que jueguen a perder a cambio de dinero. Incluso dieron su número como prueba de que la llamada fue real. En su defensa Suárez aceptó que hizo el contacto, pero que le tendieron una trampa. El miércoles el equipo warneño afirmó que irán hasta las últimas consecuencias y que, por ello, recurrirán a la justicia deportiva y ordinaria.

No terminaba la semana, y Carlos Blanco, presidente de Destroyers hizo una fuerte revelación. El dirigente afirmó que recibió llamadas en el anterior torneo pidiéndole la suma de $us 15.000 a cambio de que su equipo consiga dos triunfos y un empate. La denuncia la hizo en la FELCC, pero no avanzó en el proceso.

No se presentaron

Si ya era escandaloso el comienzo del torneo, los clubes cruceños decidieron no jugar la segunda fecha hasta que no se pongan las reglas claras, preocupados porque se podrían dar más impugnaciones. Así, la FBF se vio en apuros y tuvo que adelantar para hoy en Cochabamba el Consejo Superior de la División Profesional, que en un primer momento estaba anunciado para el viernes.

Ronald Raldes asistió a la asamblea que aprobó su postulación. Al final, fue el candidato ganador en las elecciones del sábado



Elecciones que dejan críticas en Oriente y en The Strongest

Siguiendo con la línea de los escándalos, las elecciones en Oriente Petrolero y en The Strongest estuvieron marcadas por las críticas y denuncias de atropello a los estatutos de ambos clubes.

En el club verdolaga lo que parecía una fiesta eleccionaria tuvo de todo. Primero el comité electoral no aprobó ni descartó a ninguna de las candidaturas presentadas, una bajo el mando de Ronald Raldes y otra comandada por Hormando Vaca Díez. Este último renunció a su candidatura en protesta porque el comité electoral no dio su veredicto en el tiempo previsto, que era tres días después de su inscripción.

Al final, y ante la renuncia del presidente del comité electoral, Mario Suárez Riglos, fue otra asamblea, realizada el jueves, la que tuvo que dar el visto bueno a las dos fórmulas, aunque Vaca Díez reconfirmó su renuncia y por ello no participó de las elecciones.

Sí lo hizo Ronald Raldes no sin antes afirmar que su candidatura era legal y que cumplió con todos los requisitos. Así ganó las elecciones del sábado.

Lo de The Strongest también fue polémico, pues se eligió a la señora María Inés Quispe por aclamación, una figura que no está contemplada en sus estatutos. Lo correcto, según el abogado Martín Iturri, era que se haya incluido en el estatuto la aclamación para que en una asamblea posterior se proceda a elegir a la presidenta. Iturri, hasta hace poco, era asesor jurídico del Tigre y participó de la elaboración de los nuevos estatutos de la FBF.

