Disney rompe reglas y elige a la actriz negra Halle Bailey como ‘La Sirenita’

Halle Bailey, en la Super Bowl, el pasado febrero. ERIK S. LESSER EFE

La también cantante, de 19 años, interpretará a Ariel, una princesa hasta ahora de tez blanca y pelirroja, en la cinta que dirigirá Rob Marshall

La cantante y actriz Halle Bailey interpretará a la nueva Ariel en la versión real del clásico La Sirenita, según ha informado Disney en un comunicado a través de sus redes sociales. Una noticia que sorprende debido a que la factoría de animación no suele contratar a actrices negras para el papel de princesas.

De hecho, hace dos años Disney fue objeto de críticas por elegir a Naomi Scott para interpretar a la princesa Jasmine para el remake de Aladdin, debido a que tiene la tez blanca y no es árabe. El año pasado también generó polémica por blanquear a la princesa Tiana en el cinta animada Ralph rompe Internet, teniendo que redibujar el personaje pocos meses antes del estreno de la película con rasgos más oscuros.

Sin embargo, la factoría de animación parece querer terminar con su tradición y para el emblemático dibujo animado de Ariel, una princesa blanca y pelirroja, se ha decantado por esta actriz negra. “Un sueño hecho realidad”, ha celebrado Bailey en su Instagram junto a un dibujo de La Sirenita con la tez más morena. La película, que aún no tiene fecha de estreno, estará dirigida por Rob Marshall, el mismo que estuvo al frente de El Regreso de Mary Poppins. “Después de una amplia búsqueda, fue completamente claro que Halle posee la rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar este personaje icónico”, ha dicho el director.

La elección de Bailey llega más de dos décadas después que Disney contratara a la cantante Brandy Norwood, que también es negra, como Cenicienta en la película de 1997.

Halle Bailey, de 19 años, comenzó su carrera artística con su hermana mayor, Chloe, quienes ganaron el concurso Next Big Thing de Radio Disney, en 2012, en calidad de dúo. Un año después, su versión de Pretty Hurts de Beyoncé llamó la atención de la diva y las amadrinó bajo su sello Parkwood Entertainment.

Halle Bailey es parte del dúo de hermanas Chloe x Halle, que fue nominado al Grammy como mejor artista revelación el año pasado con su álbum The Kids Are Alright. Tras esto, Chloe y Halle Bailey acompañaron a la artista durante su gira en 2016.

Además de cantante, Halle Bailey también ha hecho papeles como actriz, pues el año pasado apareció manera recurrente en la serie Grown-ish, el spin-off de la comedia Black-ish, que se emite en FreeForm, el canal de televisión por cable de Estados Unidos propiedad de The Walt Disney Company.