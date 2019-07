El MAS ha perdido la Bolivia urbana y no la va a recuperar. Esa Bolivia busca nuevos líder…

El MAS ha perdido la Bolivia urbana y no la va a recuperar. Esa Bolivia busca nuevos líderes; y no están en el pasado. @OscarOrtizA el candidato que más crece. Enseguida comentaré las encuestas en la Radio @diarioeldeber 104.3 FM, Hora 8:30 am.





Fuente: Oscar Ortíz por Vladimir Peña



