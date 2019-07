El sistema operativo de Huawei no será una alternativa a Android

Desde hace meses estamos leyendo información relacionada con el supuesto sistema operativo que Huawei tiene en su laboratorio para encontrar una alternativa decente a Android, algo necesario en caso de que vuelva, siga o se refuerce el veto de Estados Unidos.

Se han barajado varios nombres, siendo el último de ellos Harmony, pero parece que hay otro nombre más escuchado en su círculo: Hongmeng OS, el problema es que ahora hay un nuevo dato sobre el tema, no será una alternativa a Android y sí algo enfocado a uso industrial y mundo iOT.

Así lo ha indicado en las últimas horas Huawei. La vicepresidenta Catherine Chen dijo a los periodistas en Bruselas ayer que Hongmeng no está diseñado para teléfonos inteligentes y que Huawei planea continuar usando Android.

La semana pasada fue el presidente Liang Hua quien dijo que Huawei no ha decidido aún si su sistema operativo se puede desarrollar para móviles, ya que se pensó como una solución de baja latencia para dispositivos IoT, mientras que Chen la describe como “para uso industrial”.

En las últimas semanas hemos oído varias contradicciones sobre el tema. Huawei está preparada para un cambio, pero afirmar que están trabajando en una alternativa a Android sería declarar una guerra en la que no quieren participar. En junio, en medio del bloqueo, Huawei dijo que están en el proceso de lanzar un reemplazo, y que estaría listo en meses, pero parece que se dijo “en caliente” y que no hay nada específicamente preparado en este tema. El CEO de la división de consumidores, Richard Yu, también dijo a principios de este año que Huawei estaría listo para usar sus alternativas, pero no hay detalles de cuáles serían.

Todo parece indicar que Huawei desea seguir en el mundo android, y que la alternativa de la que estaban hablando se refiere más a una tienda de apps decente que a un nuevo sistema operativo para móviles.

Fuente: https://wwwhatsnew.com