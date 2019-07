Emiratos Árabes ha construido la mayor planta solar del mundo: 3,2 millones de paneles produciendo 1,17 GW

En febrero de este año China inauguraba la planta solar más grande del mundo, capaz de verse fácilmente desde el espacio. Poco le ha durado el récord, Emiratos Árabes, país sinónimo de petróleo, ha inaugurado la planta fotovoltáica más grande de la Tierra. Más de tres millones de paneles solares con una capacidad de producción de casi 1,2 GW.

Los enormes desiertos de Emiratos Árabes y las condiciones climáticas del país hacen que sea un lugar ideal para aprovechar la energía solar. Siendo el petróleo una fuente de energía finita, en Emiratos Árabes han comenzado a buscar alternativas más a largo plazo (y más limpias). Es por eso que el país oriental acaba de inaugurar Noor Abu Dhabi, convirtiéndose automáticamente en la planta solar más grande jamás creada por el ser humano.

La empresa Emirates Water and Electricity Company acaba de anunciar la inauguración de Noor Abu Dhabi. Este enrome complejo ubicado cerca de Abu Dhabi ha comenzado a operar desde este mismo 1 de julio. En su contracción han colaborado también el Gobierno de Abu Dhabi y un consorcio de la empresa japonesa Marubeni Corp. y la china Jinko Solar Holding.

The world’s largest single solar plant, Noor Abu Dhabi, with a production capacity of nearly 1,177 MW commences commercial operation – a major milestone for the future of #sustainablenergy pic.twitter.com/HHVMyaMXYY

— المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي (@admediaoffice) June 29, 2019