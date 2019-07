En un audio, un exfiscal revela que no hay pruebas contra Franclin Gutiérrez

Pamela Pomacahua / La Paz

En un audio, el exfiscal Carlos Mariaca reveló que no existen pruebas para acusar formalmente al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, encarcelado desde el 28 de agosto de 2018, con miras al juicio oral. El exfuncionario fue apartado de la investigación en febrero de este año de manera sorpresiva.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Mariaca tuvo cuatro reuniones con una persona cercana a Gutiérrez, entre el 12 de abril y el 4 de mayo de 2019. Uno de esos encuentros fue grabado y Página Siete tuvo acceso a ese audio.

“Me parece que se está deteniendo a una persona (contra la que) no se tiene elementos de prueba”, le dice el allegado al fiscal y éste le responde: “No hay nada”. El cercano a Gutiérrez le reitera: “No hay nada”, a lo que el entonces fiscal vuelve a repetir: “No hay nada”.

El 28 de agosto de 2018, el juez octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, envió a la cárcel de San Pedro al dirigente cocalero por ser supuestamente el autor intelectual de la muerte del teniente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Daynor Sandoval, quien perdió la vida al recibir un impacto de bala en una emboscada en La Asunta, según sostiene el Gobierno.

El primer fiscal del caso, Fernando Atanacio, imputó a Gutiérrez por el delito de asesinato, atentado contra los servicios básicos, atentado contra servicios de transporte y portación de armas, entre otros.

En el audio el exfiscal Mariaca afirma: “Yo me voy tranquilo, me voy a mi casa, Dios sabe lo que hace, me voy tranquilo”. Página Siete buscó al exrepresentante del Ministerio Público para saber si conoce el audio y cuáles fueron los motivos que lo apartaron del caso, pero dijo que estaba en Santa Cruz y que atendería después.

El actual abogado del líder cocalero, Ever Vera, afirmó que tenía conocimiento de que “Mariaca fue destituido por no cumplir algunas instrucciones que se le habría dado, por no haber cumplido con la acusación formal de Gutiérrez que el Ministerio de Gobierno envió”.

En otra parte de la grabación el entonces fiscal señala que prefiere que le den una conminatoria (sanción) antes de actuar fuera de norma. “Yo no me voy a ganar un proceso (por este caso)”, dice.

“Cómo voy a fundamentar mi acusación (…) que se amplíe un poco (la investigación) no voy a acusar”, asegura en otra parte de la grabación.

En febrero de este año, la Fiscalía ya debía presentar la acusación formal para el inicio del juicio oral contra Gutiérrez, pero como Mariaca decidió no imputarlo, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la investigación.

Paola Barriga fue la primera abogada del máximo dirigente de Adepcoca. La jurista manifestó que desde el momento de la detención de Gutiérrez “no se tiene ni una sola prueba”.

La jurista indicó que para culpar a Gutiérrez por la muerte del teniente, el Ministerio Público presionó a Wilmer Silva, otro cocalero imputado, para que lo culpe.

“La Fiscalía visitó en celdas judiciales (a Silva, en septiembre de 2018) para ofrecerle libertad a cambio de que incrimine a Gutiérrez, se lo ha sometido a interrogatorios con listas de nombres que él desconoce”, afirmó Barriga.

Vera, el actual defensor del dirigente, indicó que ahora el Gobierno comete un fraude con el caso. “¿Dónde están esas armas de fuego? No hay ningún arma que esté en el cuaderno de investigación o en la cadena de custodia como afirmó el Gobierno”.

El otro abogado de Gutiérrez, Jorge Santiestevan, afirmó que la decisión de que el cocalero esté tras las rejas es política. “Son denuncian basadas en acusaciones de segunda persona, dicen que Gutiérrez lleva arma o que tiene una fábrica de armas, ¿dónde está eso en el cuaderno de investigación?”, cuestionó.

En el audio, el entonces fiscal Mariaca se refiere a una alta autoridad, de quien recibió una llamada telefónica. “El ministro llamó al celular. Ya le dije al fiscal general (Juan Lanchipa) que yo voy a cumplir lo que la ley manda. Yo no soy un muchachito que empezando”, recalca.

Transcripción de partes del audio

Fiscal: (Me dice el capitán que) debí escuchar al ministro y al fiscal general (Juan Lanchipa). Y que no quise cooperar. Yo le digo: ‘esto es una profesión, no es adorno lo que estamos haciendo’.

Allegado: Estamos ofreciendo como testigo al ministro César Cocarico.

Fiscal: Es otro.

Allegado: ¿Quién tendría que ser?, el Ministro de Gobierno, el único.

Fiscal: Con el que hablaron por teléfono es el viceministro.

Allegado: Sabía, sabía.

Fiscal: Pero vino a ponerme memorando, pero no ha podido… Yo tengo mi informe, yo también he trabajado.

—————————

Fiscal: El ministro llamó al celular, yo le respondí: ‘Ya le dije al Fiscal General que yo voy a cumplir lo que la ley manda. Yo no soy un muchachito que está empezando”.

—————————

Allegado: Se nota en las miradas (de presión en las audiencias)…

Pero me parece que se está deteniendo a una persona (contra quien) no tienen elementos de prueba.

Fiscal: No hay nada.

Allegado: No hay.

Fiscal: No hay nada.

—————————-

Allegado: Ellos eran 500 efectivos y los comunarios eran 200, yo digo: para una emboscada no me tengo que hacer ver y cómo es que han visto… Ahora la herida que tiene (el teniente Daynor Sandoval) es de arriba hacia abajo.

Fiscal: (Es) de abajo hacia arriba.

Fuente: https://www.paginasiete.bo