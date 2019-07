Gobierno declara ilegal paro médico, un masista pide proceso contra dirigentes y los galenos denuncian persecución

Por no cumplir con la Ley General del Trabajo, el Ministerio del sector laboral declaró ilegal el paro médico de 48 horas, cumplido este jueves y viernes. El titular de esta repartición anunció sanciones a quienes acataron la medida. Mientras tanto, el Colegio Médico de Bolivia denunció una persecución de los galenos que dirigen sus instituciones médicas y advirtió con medidas extremas “si llega a detenerse a un solo médico”. “Toda medida que sea tomada en el país, es cumpliendo varios requisitos exigidos en la Ley General del Trabajo para la declaratoria del cese de actividades en su rubro. En consecuencia, la huelga de los médicos es ilegal”, dijo en Cochabamba, el ministro Milton Gómez. Añadió que se identificará a los galenos que acataron esa medida de presión, para su sanción correspondiente. “Los inspectores de trabajo están visitando las fuentes de trabajo”, aseguró.

Paro médico

Luego de cumplir un paro de 24 horas realizada la pasada semana, los médicos volvieron a repetir su medida, esta vez, con 48 horas de cese de actividades de atención externa, exigiendo ítems para profesionales de los hospitales públicos con convocatoria cerrada; información transparente sobre el gasto que se habría hecho, de $us 1.780 millones para la construcción de hospitales; y mejores condiciones hospitalarias. El sector asegura que la medida fue contundente en todo el país y que está siendo apoyada por la población en general.

Persecución

Por otro lado, el Colegio Médico de Bolivia denunció que las autoridades del Gobierno alistan procesos contra su dirigencia. “Hemos tenido conocimiento de que se están liberando mandamiento de apremio y una Acción Popular contra los principales dirigentes. Quiero decirle al Gobierno que, si un profesional va preso, por esta persecución que se está iniciando, se va a paralizar todo el sistema de salud, desde las terapias intensivas, hasta los servicios de emergencias.

Y la responsable de esto va a ser la ministra de Salud (Gabriela Montaño)”, advirtió el presidente del ente colegiado, Erwin Viruez. EL DEBER consultó al Ministerio de Salud si es verdad que se están abriendo procesos contra los dirigentes médicos y la dirección de Asuntos Jurídicos respondió que “no se puso ninguna denuncia”. Por otro lado, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, lamentó que la ministra Montaño tergiverse el tema del conflicto. “Es una mitómana. Asegura que nuestros colegas tienen derechos adquiridos. No hay algo más infame. No tienen derechos porque no están dentro de la Ley General del Trabajo”, dijo el dirigente médico, entre otros cuestionamientos.