Gobierno exige ‘profunda’ investigación de presunto fallo ‘a pedido’ de magistrado; Fiscalía activa pesquisas

Un audio complica al magistrado Carlos Alberto Egüez. El Gobierno exigió este lunes una “profunda investigación” sobre un presunto fallo judicial que fue emitido “a pedido” de la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso de un supuesto fraude electoral en las elecciones judiciales denunciado en su contra en Beni y que luego fue cerrado.

“Exigimos una inmediata y profunda investigación de este hecho y cómo Ministerio de Justicia nos apersonaremos a la misma. No es concebible que una autoridad jurisdiccional, que debe estar sometida solamente a la Constitución y a la Ley reciba presiones”, reseñó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía del Estado —a través de un comunicado en el que descarta cualquier vínculo del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en el caso— anunció que se “inició hoy de oficio un proceso penal que se encuentra bajo control jurisdiccional del juzgado de Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Nº1 del Beni para el esclarecimiento del hecho suscitado”.

Fraude electoral

La magistrada suplente Mariana Montenegro siguió de cerca el caso e incluso llegó hasta La Paz el 10 de junio para denunciar que se cerró el caso mediante el cual se investigaba el secuestro de actas electorales que luego fueron cambiadas para hacer supuestamente ganador a Egüez.

“La señora Josefina Kanchi, que fue víctima de este delito de secuestro presenta su denuncia el 3 de mayo por los delitos de secuestro y amenazas y me llevo la gran sorpresa que en 27 días, el 31 de mayo, el juez ha ordenado la nulidad de ese proceso y el archivo de obrados. ¿Es o no uso de influencias por parte del magistrado Carlos Alberto Egüez?”, reclamó en las puertas del Legislativo, que también había conocido el caso.

Escándalo

La polémica estalló este lunes, luego de que el portal Detrás de la Verdad divulgara un audio en el cual se escucha a dos personas conversar sobre el caso y que se suponía son el magistrado y el ahora exjuez Pedro Carvalho Ojopi.

Egüez confirmó que es su voz la que se distingue en el registro, aunque dijo no en toda la conversación.

“En algunas oportunidades se puede identificar que es mi voz, pero en otras no y son manipuladas de diferentes comunicaciones que he tenido, sea de la prensa, sea de algunas conversaciones que he tenido. Por eso digo que es un audio muy manipulado”, señaló el magistrado.

Consultado si en algún momento llamó a Carvalho, Egüez respondió que “nunca”, aunque admitió que lo conocía porque ambos trabajaron en el mismo departamento.

En ese contexto, anunció un proceso en contra de quienes difundieron el audio o los involucrados. Descartó dejar el cargo o separarse en tanto duren las investigaciones.

¿Qué dice el audio?

En el registro sonoro, la persona que se sospecha es Egüez le habla al que era juez para pedirle la emisión de una resolución sobre el caso.

“Ahora, por ejemplo, está el Fiscal General, mañana se viene y lo voy a visitar porque el viernes estoy viajando con él al exterior, entonces, yo le voy a recomendar bien este tema, ya él sabe, pero necesito pues que la resolución esté afuera para que él pueda ayudarme”, dice la persona a quien identifican como el magistrado.

Carvalho supuestamente pide el envío de un memorial en el que se dan por notificados varios involucrados sin estarlo para urgir una resolución.

“Eso (el memorial) va a llegar ahora para que entre mañana a despacho para usted tenga todo el tiempo. Usted no se preocupe, se lo va a respaldar tanto en los del consejo, como cualquier otra repercusión que haya en el Ministerio Público y lógicamente esa resolución va a salir súper confirmada, ustedes sabe pues que estamos para cualquier cosa para colaborarlo”, vuelva a explicar presuntamente Egüez.

“Con confianza nomás querido doctor”, señala el que pide el favor, a lo que el juez replica “meta” en señal de aceptación.

El Ministerio Público comunicó que “la Máxima Autoridad Ejecutiva de esta institución desconoce plenamente cualquier acuerdo o comunicación telefónica que habrían sostenido un Magistrado y un exjuez, menos aún prestarse a un supuesto favorecimiento o parcialización sobre algún caso concreto”.

Aclaró además que “rechaza categórica y contundentemente las aseveraciones que se hacen en el audio, donde se menciona al Fiscal General del Estado, y que las consideramos totalmente falsas, difamatorias e infundadas”.

Investigación en el TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, enterado del audio convocó a Egüez, quien rechazó las sindicaciones y aseguró que es un registro “tergiversado”.

“Es un audio en el cual se involucra al magistrado Egüez del Beni el cual hace referencia de que está tergiversado, lo que nos corresponde a nosotros ante esa incertidumbre de la presunta autoría del audio y la negación por parte de la involucración del magistrado, la investigación correspondiente que ya la hemos instruido a través del Tribunal Departamental del Beni y estaremos a las resultas de esa investigación”, anunció.

El TSJ pidió una revisión de todos los casos en los que está involucrado Egüez. Revilla anunció que se esperará el informe y en virtud a él “derivar a la instancia que corresponda: Puede ser Transparencia o el Ministerio Público”.

