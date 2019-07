Hoteleros reclaman por 30 datos de huéspedes que les pide el SIN

Empresarios hoteleros de La Paz se declararon en emergencia por la falta de consenso con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que a través de una resolución dispuso el envío de 30 ítems de información sobre sus huéspedes, sin haber coordinado con el sector, indicó la gerente de la Cámara Hotelera de La Paz, Helen Canqui.

La representante del sector agregó que los hoteleros consideran que la información demandada por el SIN es “inútil” y no guarda ninguna relación con el tema impositivo; asimismo, denunció que el envío de la información hará que los operadores hoteleros deban incurrir en gastos, en tiempo y personal.

“Consideramos que la información que solicita el SIN no es relevante a efectos tributarios. Toda esta información que se nos está solicitando es irrelevante y de ahí viene nuestra preocupación, porque nos supone un gasto en tiempo y en personal sin un motivo claro, porque para el llenado de la información mínimamente tendremos que contratar a una persona”, explicó.

La Resolución Normativa de Directorio (RND) con número 101900000001, emitida el 29 de enero, dispone que todas las empresas que presten servicios de hotelería u hospedaje deben enviar la información de manera bimensual desde el 1 de mayo, a través de un aplicativo que fue incorporado en el Aplicativo Contribuyentes SIAT.

Entre los 30 ítems de información que requiere el SIN, se encuentra la nacionalidad de los huéspedes, la cantidad de días que éstos pasarán en el alojamiento, el tipo de habitación reservada, el método de reserva, los tipos y números de documento usados en el registro, la categoría o tipo del alojamiento, el método de pago y si la reservación fue realizada a través de una plataforma por internet.

Al respecto, Canqui manifestó que el aplicativo fue presentado hace muy poco a las empresas hoteleras, el pasado 18 de junio, además de que observó que contiene errores y no se llevaron a cabo pruebas piloto para comprobar su fiabilidad.

A raíz de esto, los representantes del sector temen que la aplicación de esta resolución de la administración tributaria sea utilizada por el SIN para inducir al error a los hoteleros y cobrar multas de manera arbitraria.

“Hasta el momento no se han realizado pruebas al aplicativo, éste contiene errores y no se ha respondido a nuestras inquietudes respecto al llenado del mismo, por lo que tememos que se nos esté induciendo al error para cobrar multas al sector”, advirtió la representante.

De forma periódica, el SIN publica notas de prensa que dan cuenta de los procesos de capacitación sobre el aplicativo con los operadores hoteleros. Sobre esto, la gerente de la Cámara Hotelera de La Paz señaló que la preparación fue “superficial” y no se concentraron en la casuística propia del sector.

“Se han realizado capacitaciones supuestamente a nivel nacional; sin embargo, la situación no es que como sector no queramos capacitarnos; actualmente no se han resuelto los casos que nosotros tenemos de manera específica. Estamos preocupados porque si no resolvemos estas dudas, la información que enviaremos puede ser considerada errónea y se nos cobrarán multas por esa razón”, explicó.

Canqui apuntó, por ejemplo, que no se respondieron las dudas respecto a la manera en que se debe declarar ciertas actuaciones, como el pago específico de un grupo de huéspedes, el uso de facturas prepagadas o la emisión de facturas en casos especiales.

“Por ejemplo, hay ocasiones en las que se emite una sola factura para un grupo de huéspedes, o casos en los que se requiere de un servicio adicional al contratado y se factura en una segunda ocasión, o cuando realizamos promociones y hay servicios de cortesía, o cuando realizamos cobros adelantados; todos estos casos deben ser considerados y el SIN hasta ahora no nos da respuestas concretas”, acotó.

De acuerdo con la Cámara Hotelera de La Paz, para hoy se tiene programada una reunión entre los representantes del sector y el presidente del SIN, Mario Cazón, para tratar el tema y buscar posibles soluciones.

Algunos datos que demanda el SIN

1 NIT del contribuyente.

NIT del contribuyente. 2Casa matriz o sucursal.

3 Nombre o razón social

Nombre o razón social 4 Nombre comercial

Nombre comercial 5 Dirección.

Dirección. 6 Tipo de establecimiento.

Tipo de establecimiento. 7 Categoría.

Categoría. 8 Número de habitaciones

Número de habitaciones 9 Modalidad de registro.

Modalidad de registro. 10 Número de documento del huésped.

Número de documento del huésped. 11 Nacionalidad.

Nacionalidad. 12 Días de alojamiento.

Días de alojamiento. 13 Tipo de habitación utilizada (características).

Tipo de habitación utilizada (características). 14 Importe cobrado.

Importe cobrado. 15 Medio de pago.

Medio de pago. 16 Medio de reserva.

Medio de reserva. 17 NIT de la agencia de viajes.

NIT de la agencia de viajes. 18 Clasificación de la agencia de viajes.

Clasificación de la agencia de viajes. 19 Nombre del motor de reserva (TripAdvisor, Trivago, Booking, etc.).

Nombre del motor de reserva (TripAdvisor, Trivago, Booking, etc.). 20 Importe comisión de la agencia de viajes.

Importe comisión de la agencia de viajes. 21 Forma de pago de la comisión.

Forma de pago de la comisión. 22 Descripción de la forma de pago.

Descripción de la forma de pago. 23 Nombre de la entidad financiera.

Nombre de la entidad financiera. 24 Tipo de documento fiscal.

Tipo de documento fiscal. 25 Número del documento fiscal.

Número del documento fiscal. 26 Código único de facturación diaria.

Fuente: https://www.paginasiete.bo