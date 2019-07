Iván Arias: “Evo llegó a su techo y no gana en primera vuelta”

En relación a la encuesta de CiesMori dada a conocer una semana atrás, el analista político Iván Arias Durán opinó que las cifras demuestran que Evo Morales ha llegado a su techo electoral y que no ganará en primera vuelta.

En un artículo titulado La oposición y su ventana de oportunidad, Arias señaló: “El Evo del 2019 no es el del 2014: la sombra de la crisis económica es ya visible, el despilfarro y el mal manejo de la economía no es un cuento. Con estos datos no es cierto que Evo gana en primera vuelta. Evo está en su techo con varias regiones y movimientos sociales que ya no controla”.