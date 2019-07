Jesús Santrich no se presentó ante la Justicia de Colombia y el Tribunal Supremo podría pedir su captura

Jesús Santrich no se presentó a declarar ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El representante de la Cámara por el partido FARC había sido citado este 9 de julio a las 9:00 de la mañana para responder por el cargo de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. En su lugar, fueron miembros de su equipo de abogados, quienes dijeron que no saben dónde está y que no hablan con él desde hace 15 días.