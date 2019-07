José Alfredo Castillo: «En el equipo hay sed de revancha por el clásico»

El atacante de Oriente Petrolero quiere ser campeón este año con el equipo refinero. Apuesta a ser el goleador histórico del club verdolaga

Carlos Jordán Paz

El goleador está impaciente. El domingo jugó apenas menos de media hora. Sustituyó a los 69 minutos al argentino Nicolás Franco, quien marcó uno de los goles que Oriente le hizo a Destroyers por la cuarta fecha del torneo Clausura.

José Alfredo Castillo volvió a las canchas e hizo notar que ante los ‘cuchuquis’ tuvo una clara opción de gol, que falló por apresurarse a definir de cara al golero Élder Araúz.

“También es entendible que no esté fino. Me sentí bien físicamente en esos minutos que jugué; gracias a Dios no sentí secuelas de mi lesión (pubalgia) y eso me dejó tranquilo. Eso ha sido lo positivo de mi vuelta a las canchas después de dos meses sin jugar”, sostuvo el delantero refinero, que en lo que resta del Clausura espera tener más minutos de juego.

Sus metas

Este ariete cruceño es consciente, que a sus 36 años está en una etapa inmejorable para dejar un legado en su querido equipo albiverde, por lo que su aspiración en esta temporada de la División Profesional es clasificar con Oriente a una Copa Libertadores, apostar al título y, en lo personal, anotar más de 12 goles (esta cantidad hizo en el Apertura) en el Clausura para erigirse en el goleador histórico del club, marca que ostenta por ahora ‘Tucho’ Antelo con 144. “Quiero ser goleador del equipo y del campeonato.

Además me he propuesto marcar más de 12 goles para ser goleador histórico de Oriente”, confesó. El clásico cruceño es otro objetivo de Castillo, cuya nueva edición, la 187, se jugará el próximo domingo por la quinta fecha del torneo.

“Tenemos sed de revancha ya que hace cinco partidos que no ganamos. La última vez estuvimos a punto, pero no lo conseguimos. Trataremos de llegar mejor preparados para quedarnos con el triunfo”, sostuvo.

Optimista con el plantel

Sobre el plantel, Castillo sostiene que hay un buen panorama, ya que se trata de un grupo que se conoce bien, pues se ha mantenido el equipo base. “Nos conocemos bien porque llevamos siete meses juntos. Esto hace que nos sintamos más cómodos entre compañeros”, dijo y en relación a las nuevas incorporaciones y en especial a los delanteros confesó que mientras haya una competencia sana, el entrenador elegirá al que esté mejor. Esta es la realidad que vive el ‘Picaro’ del gol.

Un jugador de vasta trayectoria. Empezó muy joven su carrera, justamente en Oriente Petrolero con el que se erigió campeón y goleador el año 2001 con 42 anotaciones, cifra que lo hizo ganar el premio de Mejor goleador del mundo de parte de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol cuando tenía solo 18 años

