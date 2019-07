Kermeses narco

Richard Arispe Carrasco

El matemático vicepresidente tiene razón, solo invitando a Pedro Montenegro, a Medina, a Moreira y a los grandes empresarios del Chapare se podría conseguir 10 millones de dólares en una kermes solidaria para recaudar fondos de campaña. Hay experiencias masistas al respecto, no olvidemos la kermes para curar el cáncer del ministro de Economía que con los fondos logró frenar la mortal enfermedad viajando al exterior y retornando al cargo. También la kermes de Achacollo que le permite evitar a la Justicia, no devolver los millones desaparecidos y viajar cómodamente a las audiencias y a la firma de libros.

Pese a las explicaciones que intentó dar el candidato Carlos Mesa sobre lo que su colaborador político Diego Ayo intentó decir sobre los fondos de campaña de Comunidad Ciudadana, se tiraron un tiro en el pie. Y de paso consiguieron que el gran empresario matemático los embarre con el narcotráfico y el imperio. Se la dejaron servida para el especialista en las técnicas envolventes, se regodee e intente imponer la idea que como ellos están sumidos en la corrupción y el negocio blanco, ahora todos estamos y así logra un nuevo empate técnico.

Pese a que el proceso de cambio trata de camuflarlo, nuevamente están dilapidando, a manos llenas, los fondos públicos en la campaña de reelección eterna del líder, la avalancha de propaganda en los medios, viajes, viáticos y todos los fondos para vender el charque azul, no salen de los bolsillos masistas, todo está facturado al Estado.

Otros montos salen de los ahorros que han hecho de dinero desaparecido en 13 años de asalto a las arcas del pueblo. Por otra parte, los opositores tienen que buscar inversores candidatos, no olvidemos que para ser parte de las listas, “es poniendo”. No importa la procedencia de los fondos, simplemente es poniendo. En la política boliviana no cuenta mucho tus antecedentes, tus conocimientos, tu buen corazón o tu hermosa cara, sino los billetes que se invierten y que se intentarán recuperar tras ganar las elecciones.

Existe demasiado cinismo en los políticos de ambos bandos, se creen santos y quieren que creamos en sus milagros. La política “per se” es buena, porque podría cambiar los destinos del país, pero los políticos están allí para robarle al país. Ya lo demostraron los de la derecha, hoy están dando cátedra los falsos zurdos.

Dejemos de mentirnos, conozco a varios que no han trabajado nunca, no se les conoce oficio, tampoco han hechos ninguna kermes, pero están llenos de plata, gracias a la política boliviana.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco