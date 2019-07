La Quinta Municipal tomó 6 años en construirla y costará Bs 120 millones

En 2013 se dijo que estaría lista en 700 días y que costaría Bs 53,54 millones; ahora que cuesta Bs 120 millones y que será entregada en diciembre de 2019, o sea, antes de la fecha establecida: marzo de 2020

Leyla Mendieta

En el cuarto anillo, dentro del Parque Autonómico, está el edificio en forma de cruz llamado Quinta Municipal. Después de varios años de iniciada la obra, en el lugar se puede observar obreros trabajando. Justo antes del ingreso, un puñado de hombres agiliza la construcción del parqueo externo.

Al avanzar, en el bloque principal, en la planta baja, hay unas 30 cajas de acondicionadores de aires y al lado están apiladas decenas de marcos de puertas. Desde afuera de la obra da la impresión de que está abandonada, pero cuando se ingresa se puede ver a más de 50 trabajadores realizando diferentes tareas. La situación en el subsuelo es distinta, incluso parece que la obra bruta está inconclusa, pues hay restos de ladrillos y arena. La construcción de la Quinta Municipal comenzó en 2013 y se dijo que iba a estar lista en 700 días, es decir, en menos de dos años; sin embargo, los trabajos no avanzaron al ritmo esperado.

En 2017, autoridades municipales informaron de que sería inaugurada hasta octubre de 2018, porque solo faltaba el cableado para la instalación de ‘equipos inteligentes’, pero no fue así. Ese mismo año, por declaraciones de autoridades municipales se supo que la comuna estaba gestionando ante el Gobierno nacional un crédito para la ejecución y conclusión de algunos proyectos, entre los que se citó a la Quinta Municipal. Han pasado seis años y la entrega de la obra sigue pendiente. Esta demora ha generado críticas de activistas, exconcejales y ediles de la oposición, quienes no solo observan la «demora excesiva» de esta construcción, sino también el dinero que hasta ahora se ha gastado en este edificio, más de Bs 100 millones, pese a que en un principio se dijo que costaría Bs 53.544.951,08.

El costo y las observaciones

El secretario de Parques, Jardines y Equipamiento Social, Roberto Áñez, informó de que la inversión en la Quinta Municipal asciende los Bs 120 millones. Explicó que la obra gruesa se concluyó en 2017 y que la obra fina se licitó por fases (seis en total). “No hay contratos que hayan encarecido la obra. Siempre estuvieron contemplados”, manifestó. Las seis fases a la que se refiere Áñez son: obra gruesa, climatización, instalaciones eléctricas y datos, obra fina, sistema contra incendios y áreas exteriores.

No obstante, el exconcejal Manuel Saavedra dijo que inicialmente se habló de una inversión de Bs 61 millones, pero que a la fecha ya se han destinado cerca de Bs 130 millones al proyecto. Saavedra indicó que no se puede entender por qué se demora seis años en ejecutar un proyecto; por qué se duplicó el monto previsto inicialmente; y por qué se pide un préstamo al Gobierno para finalizarla.

“La Quinta Municipal es un agujero negro de inversión de recursos; es un monumento al despilfarro, al desprecio por el medioambiente y a la falta de conocimiento de la realidad en que vivimos los cruceños”. “Dicen que en estos años han estado equipando la obra, pero esto no es coherente. Es como que me entreguen mi casa, pero luego me digan que falta la instalación eléctrica y que en esto demorarán más años que en la construcción”, observó. El concejal Johnny Fernández, dijo que le preocupa la falta de cumplimiento del cronograma de ejecución y el «elevado monto de la inversión». Por ello, señaló que ha pedido un informe sobre todos los contratos adicionales que se firmaron desde 2014 hasta la fecha y con qué partida presupuestaria se canceló.

«Esto es falta de orden, falta de planificación y falta de respeto al ciudadano”. En el Sistema de Contrataciones Estatales (Siscoes), el contrato de construcción indica que fue por Bs 61.565.984, el acta de recepción definitiva señala como fecha el 17 de abril de 2018. El contrato por la supervisión técnica externa de la construcción es por Bs 1.109.190; el contrato por construcciones en exteriores, por Bs 5.844.695; el de la supervisión, por Bs 275.000; y el contrato del sistema contra incendios, por Bs 4.436.478,57. Son más de siete contratos, que en total suman más de Bs120 millones.

Prevén entrega en diciembre

De acuerdo con el Sicoes, aún están vigentes tres contratos: la construcción de la obra fina e instalaciones eléctricas; las instalaciones contra incendios; y la construcción de áreas exteriores. El plazo para concluir estos trabajos vence en marzo de 2020; sin embargo, Roberto Áñez dijo que se tiene el compromiso de entregarla en diciembre de este año. Las autoridades municipales niegan retraso en la ejecución de este proyecto y que la obra se haya encarecido. A modo de ejemplo indican que la construcción de un módulo educativo (4.500 m²) toma 24 meses con equipamiento; el de una Estación Policial Integral (9.000 m²), 40 meses; por lo que un edificio emblemático como la Quinta Municipal (21.200 m²), 70 meses con equipamiento

