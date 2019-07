Ladrón roba auto y luego se detiene a cargar gas

Luego del violento asalto a un taxista, un delincuente se dio el lujo de llevar la vagoneta robada a un surtidor para cargarle combustible y continuar con su fuga.

Relato. El taxista, Walter Serrano, alzó al supuesto pasajero en la calle 7 de la avenida Virgen de Luján y cuando circulaba por una calle poco transitada del barrio Clara Serrano, fue atracado. “Sacó un cuchillo y me lo pusó en el cuello y con su otra mano me colocó el arma de fuego en la cabeza, me amenazó de muerte y me quitó 250 bolivianos, mi celular y mi vagoneta”, relató Serrano.

Después de robar el auto lo llevó a un surtidor. La víctima no puso resistencia para evitar ser herido y tras el asalto pidió ayuda a los vecinos para denunciar a la Policía. Luego de las investigaciones del Grupo Especial de Diprove se descubrió que el vehículo robado con placa 1596-RNS cargó gas en una estación de servicio, ubicado cerca al trillo de La Pampa de la Isla. Los investigadores del Grupo Especial llegaron al surtidor y revisaron las cámaras de seguridad para tratar de identificar al atracador.

Fuente: eldia.com.bo

