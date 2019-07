Lo que le espera a «El Chapo» Guzmán en la prisión «Supermax»: 23 horas en la celda y convivir con peligrosos terroristas

«No pude hacer mucho, salvo flexiones y lectura. Puedes escribir, pero las únicas plumas que podrías conseguir son caras y luego, cuando ya las obtuviste, son pequeñas plumas de tinta de goma, de la longitud de un crayón, para que no se puedan convertir en un arma. También podrías escuchar la radio, ¡pero no tenían una estación de rap! Lo único que me hubiera gustado poder hacer era dormir. Pero tuve este insomnio monstruoso. Simplemente no podía dormir», comentó Dusenbury.