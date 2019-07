Ministro ve contradicciones en el fallo caso ‘La Manada’, pide auditoría a Magistratura

El ministro de Justicia, Héctor Arce, solicitó al Consejo de la Magistratura una profunda e integral auditoría a la sentencia que absuelve al menor en el caso de supuesta violación grupal y ver sí aplicó correctamente la norma o sí hubo falencias.

El ministro de Justicia adelantó que ve contradicciones y asegura que esta sentencia solo favorece al menor y no así debería ser un precedente para beneficiar a los imputados mayores dejando en claro que ese es otro proceso que deberá llevar un Tribunal de Sentencia.

La autoridad manifestó enfáticamente que «El decir que no existió una violación, no corresponde a la verdad», ya que personalmente visitó a la víctima y constató el hecho. El ministro dice que la juez no puede ser destituida sin un auditora previa, pero la norma establece que mientras existe un proceso sumariante la autoridad puede ser suspendida.

Fuente: Detrás de la Verdad

