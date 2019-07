No aclaran el tema del Vertedero, Sosa ofrece hasta puñetes

Carlos Valverde en la Red– 3 julio 2019.- El Ing Jorge Landívar intenta explicar el tema del vertedero, no aclara nada… sigue un libreto; con el respeto que se merece, los papeles dicen cosas diferentes a las argumentadas por él: no hay convenio de inamovilidad de las tierras (total 400 ha extra) y fuera bueno que lo haya…

Carlos Valverde en la Red/2 – 3 julio 2019.- Más del caso del vertedero: la arquitecta Sosa ofrece hasta puñetes…. Lo evidente es que nada está claro en el tema tratado… hablan de reciclaje y no hay proyecto. No arreglaron con los vecinos a los que afectan; hay 2 granjas con los que no se concilió; porqué? A tropiezos van…

Vea los dos videos:

Fuente: Carlos Valverde Bravo



