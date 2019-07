Ortiz: “¿Cómo justifica CC esos aportes en una organización sin militantes?”

El candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, cuestionó los problemas de transparencia financiera en Comunidad Ciudadana, preguntando cómo se pueden justificar aportes por 7,5 millones de dólares en “una organización sin militantes”.

“Ayo destapó la olla cuando reveló algo que seguramente escuchó en reuniones internas. Posteriormente, el candidato Carlos Mesa indicó que el presupuesto era mucho menor pero no dio ninguna cifra concreta. Ayer, ante los reclamos que realizamos y que realizaron distintos sectores de la sociedad de transparencia en las cuentas, en el financiamiento de las candidaturas, han develado que tienen un presupuesto inscrito que supera los 7 millones 598.000 dólares, muy alto”, comentó.

Ortiz añadió que “uno puede entender que Diego Ayo no tenga experiencia política, pero quienes hicieron este presupuesto, quienes asesoran a Carlos Mesa, como Ricardo Paz o Saúl Lara, no pueden pecar de ingenuos; llevan más de 30 años asesorando campañas. No se puede decir que no supieran cómo hacer una estimación de presupuesto. Están mencionando una cifra tan alta cuando sabemos que no tienen siquiera militantes, que se han prestado una sigla. Entonces, ¿cómo se podrían justificar esos aportes en una organización sin militantes?”.

