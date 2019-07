Polémico restaurante contra Maduro en Argentina cierra tras denunciar amenazas chavistas (Video)

Foto: Tal Cual

“Hasta aquí me persiguió la dictadura, hasta aquí llegó la desgracia de Venezuela“, fueron las declaraciones de Alexander Fajardo, venezolano, dueño del restaurante “Maduro co*o e’ tu Madre”, ubicado en el centro de Buenos Aires, Argentina.

Se pudo conocer que los colectivos amenazaron a Fajardo y su familia. “O cierras el negocio, o pagas las consecuencias”, le indicaron a su esposa, quien aún vive en Venezuela con sus hijos.

“Mi esposa me llamó, me dijo que habían llegado los colectivos al negocio que tenemos en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Primero empezaron a cobrar vacuna, porque ya el cobro de vacuna llegó a la Universidad Central. Me estaban cobrando cierta cantidad de dinero para operar, sino me queman el negocio”, manifestó.

También le dijeron a su esposa que “si no quitaba el local, me lo iban a quemar. Si no quitas eso, aquí vas a pagar las consecuencias”, fueron las amenazas.

Añadió que tuvo que cerrar su restaurante por “amenazas, por intimidación. En principio fueron acá en Argentina. Empezaron a rayar la entrada con mensajes como “Golpista. Maduro no se va”, y empezaron a pasar volantes. Luego vinieron amenazas, mensajes. Y no les di importancia. Pero el problema llegó a mi familia en Venezuela”, reseñó Tal Cual.

