Qué hay detrás de los mensajes de Telegram que forzaron la renuncia del gobernador de Puerto Rico

«El chat fue el detonante de procesos que vienen articulándose desde hace mucho tiempo —dijo Meléndez-Badillo—. Es por ello que las protestas iban más allá del #RickyRenuncia. Es decir, la salida de Rosselló era la demanda unificadora de este movimiento plural, pero no la única. La gente está utilizando el espacio creado por las protestas para hacer planteos específicos sobre cosas que les impactan, para condenar la corrupción, la misoginia, la homofobia, la gordofobia, el racismo y el clasismo. Más allá, los manifestantes también exigen la salida de la Junta de Control Fiscal. Es por ello que la renuncia de Rosselló no será el fin de este movimiento. Se logró la potencialidad de pensar en otros futuros posibles. No sabemos cómo se materializarán, pero sí que no se podrá volver a lo que había».