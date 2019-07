Rafael Quispe llama cobarde a Carlos Mesa y cree que será el próximo candidato en renunciar

“No creo que Carlos Mesa vaya hasta el final. Cuando se siente derrotado, cuando se siente que va a perder, hasta puede renunciar por cobardía, pues, porque es un cobarde”, afirmó Quispe, en una entrevista con Gigavisión.

No es la primera vez que Quispe ataca a Mesa, a quien considera un candidato débil y con posiciones endebles.

“No tiene el temple para ser presidente. No sirve para ser presidente del Estado Plurinacional en esta coyuntura (…) “Cuando él fue presidente, renuncia una vez, renuncia dos veces. 70 veces ha dicho que no iba a ser candidato, después aparece como candidato”, dijo.

Quispe —cuyo nombre suena fuerte para ser nuevo candidato vicepresidenciable de Bolivia Dice No, en sustitución de Edwin Rodríguez— explicó que Mesa no tiene propuesta para cambiar el país y que en los anteriores años fue funcional al gobierno “porque no nunca fue opositor” al MAS.

“14 años de gobierno nunca habló de la corrupción de Evo Morales, del narcotráfico de Evo Morales, nunca habló nada, nunca habló en su contra. Fue vocero de la demanda marítima de Evo Morales”, resaltó el legislador.

Precisamente por su rol en la vocería de la demanda marítima boliviana, Quispe cuestionó anteriormente a Mesa por haber, supuestamente, ganado salario, en el marco del juicio interpuesto contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y aseguró que él y sus colaboradores recibieron Bs 2.855.751.

Mesa negó haber cobrado un salario y aclaró que el monto recibido fue por concepto de pasajes, alojamiento y comidas para sus viajes en misión especial. Por ello, inició un proceso por los delitos de difamación y calumnias contra Quispe y el diputado opositor Wilson Santamaría.

Fuente: https://www.paginasiete.bo