Rodríguez y su renuncia

Carlos Valverde en la Red – 15 julio 2019.- Rodríguez, su renuncia y la liviandad del análisis; más allá del resentimiento, del racismo y del anticruceñismo personal de ese señor… Lo que dice no tiene lógica política.

Carlos Valverde en la Red/2 – 15 julio 2019.- A ver… 23 o 25% es más que un supuesto 15% ; los primeros son los indecisos, los segundos, los de Ortiz; porqué Mesa no busca sus votos (le dan hasta para ganar) entre los indecisos y no entre los que votan a Ortiz porque no quieren votar por él?

El tema es claro… reitero mi tesis del mejor tercero

Carlos Valverde en la Red/3 – 15 julio 2019.- Edwin Rodriguez y su discurso tan entreverado entre apoypo a Mesa y odio a Santa Cruz; a los «cambas» … no atina una…

Pregunto: Si Ortiz es el que baja a Mesa por atacarlo; porqué Mesa no crece desafiándolo a debatir a Evo? Nuestros políticos son muy básicos… pobres de nosotros !!!

Vea abajo los tres videos:

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Carlos Valverde Bravo



[fbo]