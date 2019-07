Santa Cruz, 25 de julio.- Este viernes podría volver a nevar en los valles cruceños, la temperatura llegará hasta los 0 °C y no se descartan lluvias, sin embargo, Luis Alpire, Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, señala que no habrá grandes pérdidas ya que al ser zonas altas los cultivos no predominan.

Fuente: Unitel