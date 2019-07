Silva: “Carlos Mesa no tiene sangre en la cara”

La Paz.- La diputada del MAS, Valeria Silva, afirma que Carlos Mesa no tiene sangre en la cara para hablar frente a una web cam y que no explique de dónde provienen los recursos para su campaña, porque nadie le cree que haya recolectado $US 10 millones de kermeses.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]