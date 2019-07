Vecinos perversos

Humberto Vacaflor Ganam

El ministro de Economía dijo que la economía boliviana está muy bien y que solo las exportaciones de gas muestran cifras negativas, pero que de eso tienen la culpa los gobiernos “neoliberales” de Argentina y Brasil.

Son tan malos esos gobiernos, en la interpretación del ministro Luis Arce Catacora, que han provocado una reducción en el ritmo de sus economías, lo que llevó a que disminuyan sus demandas de gas boliviano.

Es decir que el neoliberalismo de los vecinos es el responsable de que la empresa estatal del petróleo, YPFB, esté en este momento reducida a sus funciones de importadora de gasolina y diesel oil.

Si no hubieran ganado los neoliberales en esos países, todo sería color de rosas en Bolivia.

En este momento, la señora Cristina Kirchner estaría comprando mayores volúmenes de gas sin poner como condición que disminuyan las exportaciones de cocaína boliviana, como hace Mauricio Macri.

Y en este momento la señora Dilma Rouseff estaría enviando otro cheque de 300 millones de dólares por los líquidos contenidos en el gas boliviano, como lo hizo, causalmente, en la campaña electoral anterior de manera totalmente voluntaria, con la venia de Lula da Silva, por el momento condenado a la cárcel por corrupto. Hay que aclarar que Lula está preso solo por el odio que le tienen los neoliberales brasileños, incapaces de perdonar pecados de corrupción.

Es que estos neoliberales son muy envidiosos y no soportan ver que la “economía social comunitaria” que se aplica en Bolivia tiene tantos éxitos.

Son gobiernos mentirosos, porque el de Argentina dice que el gas de Vaca Muerta hace innecesarias las importaciones de gas boliviano, y el de Brasil dice que el gas del “pre-sal” le permitirá inclusive exportarlo a ultramar. Y todas son mentiras que inventan los neoliberales solo para ocultar sus fallas, que llevan a reducir sus importaciones de gas boliviano.

Además, la multas que aplica Brasil por los menores volúmenes de exportación de gas son solamente muestras de la inquina que tiene ese gobierno neoliberal contra el régimen del cocalero Morales.

En suma, el ministro opina que todo el Sudamérica sería una maravilla si no se hubiera muerto Hugo Chávez, si Cristina Kirchner siguiera siendo presidente de Argentina y no estuviera en la lista de los presos por corrupción, si Rafael Correa siguiera gobernando Ecuador y no estuviera como refugiado en Bélgica…

Los neoliberales solo saben odiar.

Fuente: Vacaflor.obolog.com