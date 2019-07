Video mostró el abuso de las autoridades al sacar a rastras a una funcionaria que denunció corrupción

«He sido víctima de ultrajes por denunciar la corrupción de parte de Xavier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí. […] No solo me corrieron de mi trabajo, me ultrajaron, me arrastraron. Tengo miedo porque tengo dos hijos, de 8 y 11 años, tengo mi madre que la están amenazando. ¡Por favor ayúdenme!», suplicó la mujer.