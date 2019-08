Amalia Pando denunció en 2003 que Carlos Mesa recibía $us. 100.000 mensuales de gastos reservados

El jueves 18 de diciembre de 2003, la periodista Amalia Pando leyó un documento en el que se revelaba las posibles razones por las cuales el actual gobierno de Carlos Mesa no haría grandes esfuerzos para detener al exministro de gobierno Yerko Kuko.

La razón de la impunidad del exministro fue denunciada por la exsocia de Carlos Mesa, Amalia Pando, quién explicó que Kukoc tenía los documentos de la entrega a Mesa de $us 100.000 mensuales, los que eran repartidos entre él mismo y altos funcionarios de la Vicepresidencia.

Pando dijo que Carlos Mesa siendo vicepresidente de la República también ha recibido un plus en su sueldo que viene de los Gastos Reservados y la Vicepresidencia de la República, recibió $us 100.000 para ‘caja chica’; con esos $us 100.000 Carlos Mesa recibía un plus de $us 7.000.

Fuente: Detrás de la Verdad

