Anabel Angus: Nuestro país está en llamas y nosotros lo tenemos que salvar

Nuestro país está en llamas y nosotros lo tenemos que salvar. De martes a jueves necesitamos #URGENTE que nos ayudes a equipar a nuestros #Bomberos y #GuardaBosques. Nuestro equipo llamado Borevi, mi esposo Marco y más personas que ahora están en la Chiquitania, están de regreso para recaudar lo siguiente y volver a las comunidades:

1. GUANTES DE SEGURIDAD

2. BOTAS PARÁ INCENDIOS

3. LINTERNAS DE CABEZA

4. PROTECTOR RESPIRATORIO CON FILTRO

5. PALAS MATAFUEGO

6. MÁSCARA NIOSH

7. MOCHILAS MATAFUEGO

8. TRAJES PARA VOLUNTARIOS

9. ALIMENTOS NO PERECEDEROS

10. MOTOSIERRAS

11. MACHETES

12. PILAS ALKALINAS AAA

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

LAS DIRECCIONES SON:

Oficinas J&C Ascensores

📍Santa Cruz

Av. Noel Kempff Mercado #757,

3er Anillo interno entre Av. San Martin y Canal Isuto. (Al lado del centro de parálisis cerebral)

📍Cochabamba

C/ Eduardo Caba #204

Zona Cala Cala.

📍La Paz

C/ 22 de Calacoto #7883 edif. 022 Piso 3

📍El Alto

Zona 12 de Octubre, Av. Franco Valle entre calles 9 y 10, edif. Adonay, piso 2 Oficina 4-C.

📍Sucre

Av. German Mendoza S/N ,

esquina Antofagasta Of.3 Zona: San Matías.

📍Oruro

C/ Potosí esq. Cochabamba,

Condominio Villa Armonía N1

📍Tarija

Calle Ballivián, Edif. Terranova N°730, planta baja, entre Domingo Paz y Bolívar.

Linea gratuita de informaciòn 800 12 1221

💳 Nuestra cuenta para donaciones económicas de manera confiable es:

Nombre: Rodrigo Satt Molina

Cuenta: 4026696254

CI: 6358975

Banco Mercantil Santa Cruz

Caja de Ahorro en bs.

Concepto: Sos Chiquitanía.

Haremos rendición de todos los gastos.

TENEMOS 3 DÍAS PARA LOGRARLO, NO DEJEMOS A UN VOLUNTARIO MÁS APAGAR LAS LLAMAS DESCALZO Y SIN PROTECCIÓN.

Si tenes datos de donde comprar cada implemento, dejalo en los comentarios. 🆘🆘🆘 #SosBolivia #SosChiquitanía#AyudaInternacionalYa #SosAmazonía #SOSAmazonasBolivia