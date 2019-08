Audios: Piden detención de Michel y él dice que lo grabaron estando ebrio

«Como me decía mi señora, a veces me pierdo y he dicho alguna incoherencia«, explicó en las últimas horas Juan, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, sobre los audios en los que habla de manipulación de procesos judiciales y repartija de cargos.

Ayer fue aprehendido en Sucre y será cautelado en Tarija, donde la Fiscalía pide su detención preventiva ante una denuncia por intentar influir a favor de un procesado por feminicidio, grabación que fue enviada a Argentina para ver si es verídica.

Juan Lanchipa, fiscal General del Estado, confirmó la aprehensión del ciudadano y anticipó que «en Tarija se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares y nosotros pediremos la detención preventiva de ambos».

Ayer se presentó ante la Fiscalía en Sucre:

«En las partes que he escuchado de ese audio, realmente solo he podido hablar (así) en estado de ebriedad«, acotó, en referencia a la segunda grabación, en la que revela la supuesta repartija de cargos “mita a mita” entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al respecto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó como «una vergüenza» lo que sucede, anticipando una denuncia, al igual que en su momento lo hizo el titular del TSJ, José Antonio Revilla, negando que en esa instancia haya un cuoteo de cargos.

«Un millón de disculpas a estas autoridades, al ministro Arce, al doctor Alcón, a la doctora Dolka. Y pido disculpas a mi hermano por haberlo metido en estas situaciones innecesarias«, acotó Michel, de acuerdo al reporte de Página Siete.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco