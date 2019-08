Baja de Olguín obligará a cambiar la defensa

El zaguero central nacional recibió su quinta tarjeta amarilla frente a Nacional. Nogueira, Suárez y Tomichá son las opciones

Luis Marín Camacho está obligado a hacer cambios en la defensa de Oriente Petrolero ante la baja de Gustavo Olguín, que recibió su quinta tarjeta amarilla en la victoria frente a Nacional Potosí. El candidato para ocupar su lugar es el brasileño Sueliton Nogueira, que está en la última fase de recuperación por una contractura muscular en la pierna derecha. Las otras opciones son Miguel Suárez y Pedro Tomichá.

Olguín venía cumpliendo la labor en la última línea junto a Mario Cuéllar tras la lesión de Nogueira que lo dejó fuera del partido frente a la banda roja. El mismo brasileño que, según el informe médico de Jeus Salvatierra, puede ser tomado en cuenta para el fin de semana para reemplazar al zaguero nacional frente a Sport Boys el sábado (20:00), en el Tahuichi Aguilera.

El brasileño trabajó este miércoles diferenciado en el estadio de Luján, acompañado del volante Jhon García, que ha ido evolucionando de un desgarro de tres milímetros en el muslo izquierdo. Se espera que este jueves por la mañana pueda estar en la sesión de fútbol que fue programada en el estadio de Real Santa Cruz y así se despeje la duda de su alineación frente al Toro.

Suárez, uno de los sub-20, también se convierte en candidato para suplir a Olguín, es lateral izquierdo, pero también puede jugar como central. En lo que va del torneo Clausura ha sido convocado en seis partidos, pero casualmente solo ha tenido seis minutos para jugar en el último partido frente a la banda roja disputado en Potosí.

El caso de Tomichá es distinto, ya que hasta el momento no ha tenido minutos en el campeonato, así que parte con cierta desventaja frente a Suárez, que por su edad ha sido más utilizado también en el Apertura. El que está seguro en la última línea es Mario Cuéllar, que inició como suplente, pero ha recuperado su espacio y hace cinco encuentros que no se mueve de la última línea refinera. Si no juega Nogueira, será el líder en la zaga cuando el refinero reciba al Toro por la décima fecha.

Peñarrieta no se mueve

Por el momento, José Peñarrieta seguirá en el arco de Oriente, ya que Romel Quiñónez todavía sigue en recuperación de su lesión en el hombro izquierdo que le impide retornar al trabajo normal y apunta a volver después del receso por la fecha FIFA. “Me siento bien y tranquilo, después de haber hecho un buen partido en Potosí. Solo queda seguir trabajando y respondiendo cuando le toque su momento”, dijo ayer el tarijeño en rueda de prensa.

Peñarrieta estará desde el inicio con la camiseta de Oriente por segunda vez, la primera fue frente a Nacional, pero antes entró para suplir a Quiñónez en el partido frente a Always Ready en El Alto, en la segunda fecha. “La idea es sumar muchos minutos de juego. Cuando uno es profesional, uno trabaja pensando en que en cualquier momento le puede tocar. Gracias a Dios las cosas se están dando”, añadió.

El equipo se entrenará el viernes en la Fraternidad Deportiva Camba (norte de la ciudad) y a las 19:00 iniciará su concentración en el hotel Radisson (Urubó) apuntando al duelo frente al equipo warneño, que será en el estadio Tahuchi. Es séptimo en la tabla (12) y, por el momento, está en zona de clasificación.

