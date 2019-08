Si los candidatos presidenciales quieren ganar votos planten árboles en la zona de la Chiquitania, golpeada por los incendios forestales. “Reforestemos. Siembren árboles, candidatos”, dijo en Asuntos Centrales el líder de los bomberos voluntarios de Santa Cruz, Alvaro Castillo.

A tiempo de solicitar un aporte para comprar unos 500 litros de combustible para desplazarse a la zona con equipos y un grupo de 10 bomberos voluntarios entrenados para combatir incendios forestales, Castillo afirmó que las autoridades deben dejar la soberbia y consultarles a ellos que están preparados para atender este tipo de emergencias, de manera de no cometer errores.

“Hemos pedido a gritos ir, pero no tenemos recursos para combustible.Los soldados hacen un buen trabajo, pero recién los terminaron de entrenar. No son de primera línea, nosotros sí, estamos entrenados para combatir incendios forestales. No es lo mismo llevar bomberos estructurales que forestales. Tampoco es lo mismo traer de La Paz, que no tienen la experiencia en el monte que los de Santa Cruz. Nosotros entrenamos 16 kilómetros de caminata con equipos. De nuestra parte llevamos raciones, que debe estar rica en sales y en calorías para la respuesta física”.

Informó que en esta misión los voluntarios desplazarán un equipo de Cochabamba, siete de Tarija y 10 de Santa Cruz.

En todo el país hay 1.000 bomberos voluntarios. En Santa Cruz cuenta con 55.

Sobre el incendio del sábado pasado en Viru Viru, dijo que los autores son los mismos de siempre que queman la basura. “Ya los conocen y seguirán hasta que los metan presos”, opinó.

Los bomberos voluntarios desplazados a la Chiquitania requieren colirios y otros aportes. La línea habilitada para ayuda es la 78187734.

