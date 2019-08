Caso Cotas: Revelan que Gil manejó facturas en archivo Excel

El abogado de Gil resta importancia a lo dicho por Soliz. Policía busca documento

Fernando Rojas Moreno

La detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Luz Marina Soliz, exfuncionaria de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), encamina nuevas revelaciones en el caso del desfalco de $us 7,7 millones al programa Cotas en Cuotas.

En la declaración informativa a la que accedió EL DEBER, la exespecialista en Gestión de Control de Cotas manifestó que en 2006 ingresó a trabajar a la cooperativa como oficial administrativo en la Unidad de Servicios.

En 2013, es transferida a la gerencia de Marketing; y en 2015, por restructuración de organigrama, le cambian el nombre a Analista de Indicadores de Gestión Comercial y desde ese momento pasa a depender de Hubert Gil, acusado de ser el autor intelectual del robo en Cotas y que está detenido en Palmasola.

Soliz subrayó que Gil, en 2015, le encomendó recibir las facturas de proveedores y que le pasó un archivo Excel, era una base de datos, y que lo único que ella hacía era una tabla dinámica para cotejar la factura con el archivo.

Aclaró que dentro del procedimiento del programa Cotas en Cuotas debía realizar el procedimiento, pero no lo hizo porque Gil se lo pasaba hecho y si había algún error le devolvía con las facturas escaneadas el mismo Excel, señalando que había una diferencia, “luego me lo devolvía para que haga la dinámica con el correo final y mandar al gerente. Gil aclaró que no tenía potestad para ver ningún contrato, ni enviar a nadie para recoger equipos ni nada y que en Cotas en Cuotas solo actuó de forma operativa y que no tenía acceso para modificar nada, solo sacar reportes.

En descargo de Gil, su abogado Yimi Montaño, indicó que ella (Soliz) jamás va inculparse y siempre asumirá una posición de amparo porque su declaración es un medio de defensa y dijo que no responderán a lo dicho en la declaración informativa porque los juicios no se resuelven en los medios ni en las redes sociales, sino en los tribunales.

Pesquisa policial

Para Johnny Aguilera, director de la Felcc Santa Cruz, la imputada era parte de la estructura delictiva de Hubert Gil. La Policía busca el archivo Excel que establecería el monto real del desfalco.

