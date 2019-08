Centellas: «Lima nos dejó muchas enseñanzas»

Tras la heroica gesta del Equipo Bolivia en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, los medallistas nacionales regresaron ayer al país triunfantes y con muchas enseñanzas para futuras competencias. Ese es el caso de la valluna Valeria Centellas, quien a sus 17 años aún tiene mucho camino por recorrer.

Portando la medalla de bronce en su cuello, Centellas arribó cerca al mediodía al aeropuerto Jorge Wilstermann, donde su familia la recibió.

-¿Qué evaluación hace de su participación en Lima 2019?

VC: Muy contenta de lograr mi primera medalla Panamericana en mis primeros Juegos Panamericanos. Traer una de las cinco medallas al país es un logro para Bolivia.

-¿Cuánto más puede dar el ráquetbol al país?

VC: Si bien ahora no nos encontramos con buena preparación a diferencia de otros países, los chicos han sacado la cara por Bolivia logrando nuestra primera medalla de oro de los Panamericanos para el país, además de consolidar otras medallas más.

– ¿Cuánto sirvió esta experiencia en Perú?

VC: Bastante, porque por equipos nos fue muy bien. Comenzamos bastante unidas con las chicas. Tuvimos chance de ganar dos medallas, pero la experiencia de los otros equipos pesó más. Luego revertimos y conseguimos la medalla. México es una potencia, ya que se llevó más medallas y están bien preparados, reciben mucho apoyo.

– ¿Misión cumplida?

VC: La medalla es un sueño cumplido para mí, gracias a mi esfuerzo, preparación y perseverancia . Sé que puedo conseguir más, porque tengo 17 años aún. Es un inicio para mí, porque si bien no tengo el recorrido de otros deportistas, logré algo que estaba buscando.

– ¿Es esta la medalla que te faltaba ganar?

VC: Aún no participé en juegos mundiales. Ya jugué torneos de recorrido olímpico. Ya logré en Juegos Bolivarianos, en Juegos Suramericanos y ahora consolidé en Juegos Panamericanos.

– ¿El oro es aún asignatura pendiente?

VC: Así es, mi próximo objetivo será ganar el oro, además de hacerlo en singles y dobles .

– ¿Qué retos se vienen para ti?

VC: Apostaré al Mundial de Costa Rica, donde en categoría juvenil pretendo ratificar mi título y hacer una buena campaña en singles y dobles.

– ¿Qué tipo de apoyo han recibido para Lima 2019?

VC: El Comité Olímpico Boliviano (COB) pagó este viaje a todos los deportistas. El Ministerio de Deportes empezó con un programa de becas que son Los Tunkas para colaborarnos, pero mi beca ya finaliza este mes de agosto.

En lo personal, no recibo apoyo de las empresas, excepto por Crossfit Sinergia, gimnasio que no me cobra, además la nutricionista y la psicóloga Claudia Herbas me colaboran gratuitamente. El resto es inversión de mi familia, nada más. No hay apoyo de patrocinadores.

AUTORIDADES AUSENTES

La raquetbolista Valeria Centellas llegó ayer a Cochabamba tras participar en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, donde logró el bronce por equipos. La ausencia de las autoridades fue la nota de la jornada.

Y es que las autoridades cochabambinas se jactan del apoyo a los deportistas, empero no fueron a recibir a la única medallista cochabambina que conquistó medallas en este evento continental, el más importante de América y la previa de los Juegos Olímpicos.

El abandono de las autoridades es cada vez más evidente con todos los deportistas.

LA ÚNICA VALLUNA EN EL EQUIPO DE BRONCE

En el equipo nacional de ráquetbol, categoría damas, Valeria Centellas es la única deportista cochabambina que participó en esta disciplina deportiva.

El equipo medallista panamericano tienen además a las cruceñas Jenny Daza y Angélica Barrios.

En varones lo integran: Conrrado Moscoso (Chuquisaca), Roland y Carlos Keller (Santa Cruz) y Kadim Carrasco (La Paz).