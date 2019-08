César Farías puede ser presentado el viernes como DT de la selección boliviana

El venezolano afirmó en Argentina que solo faltan detalles para llegar a un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol para que asuma oficialmente el mando de la selección. Ante las declaraciones de Farías, la FBF, salió al paso e informó que aún no se tiene el nombre del elegido.

El director técnico, César Farías, cuenta las horas para viajar a La Paz donde puede ser presentado por dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según sus propias palabras. El venezolano se encuentra en Buenos Aires donde afirmó al periodista de Directv Sports, Fernando Petroceli, que solo faltan detalles para asumir el mando de la Verde.

“Mi abogado está viajando a La Paz desde Buenos Aires para ver algunos detalles. Ellos (Federación Boliviana de Fútbol) quieren y yo quiero y esos detalles son de forma, es decir de preparación y contractuales, porque la idea es ir y no estar inestable, eso me preocupa”, afirmó el extécnico de The Strongest.

De no existir inconvenientes en las negociaciones entre el abogado de Farías y la FBF, el DT venezolano viajará a La Paz el jueves para ser presentado un día después a los medios de comunicación. Farías tiene el visto bueno del presidente de la FBF, César Salinas, por ser un conocedor del fútbol boliviano.

Horas después de hablar sobre el tema en Buenos Aires, el programa Los Más Buscados de DIEZ, también lo contactó para despejar algunas dudas. El venezolano ahondó en sus declaraciones e indicó que tiene un plan para el partido de la Verde ante Ecuador el 10 de septiembre. “Lo tenemos todo cubierto”, señaló.

En el diálogo, Farías elogió a los futbolistas nacionales e indicó que cree en la calidad del jugador nacional y que no debe haber excusas para lograr buenos resultados. Finalmente cerró hablando como selección de la Verde. “Quiero que Bolivia juegue un gran fútbol y que la gente se enamore de su camiseta”, sentenció antes de agradecer por el contacto.

Con este panorama todo apunta a que el venezolano será el entrenador oficial de la selección boliviana. Es cuestión de horas para que la dirigencia, a la cabeza de César Salinas, lo anuncie como el seleccionador oficial.

FEDERACIÓN SALE AL PASO

Ante las declaraciones de Farías en Buenos Aires y en medios bolivianos, la dirigencia del fútbol nacional salió al paso con un comunicado. “Ante la ola de especulaciones en torno al futuro director técnico de la selección boliviana, la Federación Boliviana de Fútbol informa que aún no se tiene ningún nombre definido”, señala parte del escrito.

Sin embargo, la FBF y Farías coinciden en la fecha del anuncio del nuevo DT de la Verde. El venezolano y la Federación señalan que el nombre del seleccionador será conocido el viernes 30 de agosto.

COMUNICADO DE LA FBF

Fuente: diez.bo