Chi Hyun Chung, el coreano fundador de 70 iglesias presbiterianas que quiere ser presidente de Bolivia

Lo novedoso ahora no es solo la doble nacionalidad de Chi Hyun, sino la forma en la que acaba de irrumpir en la política boliviana y los antecedentes con los que se presenta, lo que lo hacen ya ser considerado por algunos analistas bolivianos como el «outsider» de la campaña. «Es difícil ser categórico respecto a que si Chi califica como outsider. Si se toma en cuenta la definición de que él es un profesional que no pertenece a la sociedad política y decide participar en la política sí lo es. Resulta una incógnita cómo responderá en el escenario electoral actual. Hay que ver el encuadre de su propuesta política, su relato, su historia que nos tiene que contar. Posee un gran currículum profesional, pero tiene un bajísimo índice de notoriedad. Pocas personas lo conocen y debe empezar de abajo. Su ventaja es ser muy diferente a los demás y eso le puede favorecer. Es un reto en los menos de dos meses que faltan, está cuesta arriba para conseguir el objetivo, pero no es imposible. Depende de su planteamiento de campaña, su relato, pero el perfil de outsider lo tiene», explicó José Luis Gálvez, analista político y director de la empresa encuestadora Mori Bolivia.

