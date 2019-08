Cinco razones científicas por las que deberías dejar dormir a tu perro en tu cama

Dejar que nuestra mascota duera con nosotros es una gran decisión (EFE/Noemí Jabois)

¿Necesitabas una excusa? Pues la ciencia te ha dado hasta cinco para que puedas darte uno de los grandes lujos que tienen todos los amantes de los perros: dormir con tu mascota en la misma cama. Un estudio que ha llevado a cabo el American Kennel Club, uno de clubes caninos más famosos de Estados Unidos, ha demostrado que es bueno para la salud dormir con nuestros animales favoritos.

La primera razón es que el contacto con perros disminuye la ansiedad. La prueba la tenemos en algunos aeropuertos de Estados Unidos como el de Denver, donde llevan años paseando a perros por las terminales para calmar a aquellos pasajeros que tienen problemas a la hora de volar. Estos perros de terapia ayudan a las personas a dejar de pensar en sus miedos, olvidándose de que se van a enfrentar a un vuelo.

Está claro que si un perro puede ayudar a una persona con ansiedad a olvidarse de sus terrores, tener a tu mascota dormida a tu lado por la noche no te debe reportar ningún problema. Y si crees que se va a mover demasiado y te va a interrumpir tus importantes horas de sueño, también estás equivocado y hay otro estudio que lo demuestra.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

No está contraindicado

La Clínica Mayo llevó adelante una investigación entre personas adultas que tenían perros y no sufrían trastornos del sueño. Los resultados fueron determinantes: tanto los animales como sus dueños durmieron perfectamente juntos. No sólo eso: muchos temían por si el tamaño de su mascota iba a ser fundamental, ya que no es lo mismo dormir con un cocker que con un mastín, pero no hubo diferencias entre los humanos por el tamaño de su perro. La inmensa mayoría durmió a pierna suelta.

El tamaño del perro tampoco importa: duermes igual de bien al lado de un caniche que de un pastor alemán

Otra razón de peso para dormir con tu perro es que acariciarlo reduce la presión arterial. No se trata de dejar de dormir y dedicarte toda la noche a acariciar a tu mascota (aunque el can estaría encantado) sino de dar un pequeño achuchón al animal poco antes de dormir según el estudio publicado en el Journal of Behavioral Medicine.

La investigación midió la presión arterial a 60 personas: unos hablaban con una persona y otros acariciaban a un perro. Y el grupo de participantes que estaba en contacto con los animales vio reducida su presión arterial por lo que es otra razón para dormir con tu mascota, ya que calmará tus funciones biológicas.

Las personas enfermas también aprovechan los beneficios de dormir con perros (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

Y una más: subir al perro a la cama ayuda a reducir el estrés. Da igual cuál sea la causa: problemas en el trabajo, un examen difícil o un familiar en el hospital. Al interactuar con nuestro perro disminuyen los niveles de cortisol, que provoca el estrés, y aumenta la oxitocina, que es la hormona asociada a la confianza.

Factores más cercanos

Si con todas estas razones aún no te hemos convencido, aún hay más. Por ejemplo: imagínate los fríos días invernales con temperaturas bajo cero fuera de casa y tú tapado con tres mantas en la cama para entrar en calor. Pues dejar que tu mascota duerma a tu lado te ayudará a conservar ese calor corporal para pasar la noche muy a gusto.

Y si eres de los que se mete en la cama y escucha ruidos por todas partes, dejar que tu perro se acueste contigo será una buena decisión. Permitir a las mascotas dormir con nosotros produce mayor sensación de seguridad. Y si, además, hay algún ruido en la casa, el perro lo detectará antes que nosotros y nos avisará con sus ladridos. Otra ventaja de dormir juntos.

Todo son ventajas para nosotros… pero también para el perro. Según un estudio de la revista Human Nature, los perros que son buenos y se portan bien son perfectos para dormir en la cama ya que con ese gesto hacia ellos aumentará nuestro vínculo en común. Por tanto, el beneficio de que nuestra mascota duerma en la cama con nosotros es mutuo y ya no tenemos excusas para decirles que no cuando nos lo piden poniendo esa cara de no haber roto nunca un plato.

Fuente: elconfidencial.com