La Paz.- Según el gerente de Marketing de Farmacorp, Gabriel Crespo, la lucha contra los medicamentos falsificados y de contrabando dependen no solo de las autoridades sino de toda la población. “Existen productos de marcas reconocidas de fármacos que no cuentan con registro sanitario y siguen comercializándose en puntos de ventas no especializados”, informó Crespo.

Fuente: ATB